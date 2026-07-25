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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti selu Drežnik u okolini Užica.

Vučić je na početku posete pozdravio građane koji su ga dočekali i porazgovarao sa njima.

"Dugo nisam video ovako lepu prirodu", rekao je predsednik.

"Put do Požege radi odlično, a onda kad siđeš ovaj deo puta Požega-Gorjani-Seojno, kao da si sišao na seoski put, videćemo da rešimo i to, izgubiš više vremena u vožnji to je muka i za Zlatibor", rekao je Vučić.

"Mora da se uradi tunel ispod Kadinjače, od 105 do 147 miliona evra su ponude, a onda Kadinjača-Jelova gora...", naveo je predsednik.

"Ljudi su sada shvatili da se stvarno radi", rekao je on.

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