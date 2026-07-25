Politika
PROJEKAT OD 100 MILIONA EVRA! Vučić: Uskoro krećemo u rekonstrukciju Zdravstvenog centra Užice! Ovo nije urađeno od 1945.
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, prilikom današnje posete Drežniku, najavio skori početak radova na rekonstrukciji Zdravstvenog centra u Užicu.
Kako je najavio, projekat je vredan čak 100 miliona evra.
"Obećao sam da ćemo da radimo Zdravstveni centar u Užicu i završili smo projektnu dokumentaciju. Bez opreme je to 100 miliona evra. Uskoro krećemo u rekonstrukciju Zdravstvenog centra Užice", rekao je Vučić pred više od 5.000 ljudi u Drežniku i dodao:
"Važno je da se shvati da ono što se radi za Užice, nije urađeno od 1945. godine".
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