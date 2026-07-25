"Ovde smo baš napadnuti, u Užicu, ne bi li se dočepali svojih fotelja, jer to nisu mogli sami. A samo da vas pitam da li ste očekivali da li će biti gotov auto-put do Požege, kao što mi ni danas ne verujete da će to sve biti završeno. A danas, dragi prijatelji, oni govore i narod kaže 'idemo da tražimo puteve, jer vidimo da ih neko gradi'. Zato što vide da ima auto-puteva, regionalnih puteva, brzih saobraćajnica, sve se gradi i tada su pre godinu i po dana, pokušavajući da nam sruše našu Srbiju, tada su krenuli da dele državu i porodicu. Ali to su naše sestre i braća i mi ćemo uvek ruku da im pružamo i kažemo 'zajedno, možemo napred", istakao je predsednik i dobio gromoglasan aplauz!