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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prilikom posete Drežniku kod Užica,

"Ovde smo baš napadnuti, u Užicu, ne bi li se dočepali svojih fotelja, jer to nisu mogli sami. A samo da vas pitam da li ste očekivali da li će biti gotov auto-put do Požege, kao što mi ni danas ne verujete da će to sve biti završeno. A danas, dragi prijatelji, oni govore i narod kaže 'idemo da tražimo puteve, jer vidimo da ih neko gradi'. Zato što vide da ima auto-puteva, regionalnih puteva, brzih saobraćajnica, sve se gradi i tada su pre godinu i po dana, pokušavajući da nam sruše našu Srbiju, tada su krenuli da dele državu i porodicu. Ali to su naše sestre i braća i mi ćemo uvek ruku da im pružamo i kažemo 'zajedno, možemo napred", istakao je predsednik i dobio gromoglasan aplauz!

Naveo je da mu svakog dana vređaju porodicu.

"Kad ste to čuli od pristojnih ljudi da govore? Da izmišljaju i lažu? To nikada od časnog domaćina niste mogli da čujete, samo od najgorih u našem društvu! Posebno vole da napadaju žene, i vaša majka, ćerka, supruga, sestra su vam zgrešile. Da li su te fotelje toliko važne da moraju da ruše ono najvrednije u srpskom društvu? Mi ćemo da čuvamo našu zemlju, ja sam vam služio verno i odano i časno i pošteno, služio sam tako da mnogo noći nisam spavao brinući brige. I znao sam da odgovorim svakome u svetu ko je napadao Srbiju, jer ste iza mene bili vi - najveća svetinja Srbija", dodao je Vučić.

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