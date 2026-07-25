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Predsednika Vučića dočekalo je više od 5.000 ljudi, a sve vreme je grmelo: "Aco, Srbine!"

Vučić je razgovarao s narodom, koji ga je oduševljeno dočekao. Svi su želeli da porazgovaraju s predsednikom, čak i da ga zagrle... On je strpljivo zastajao kako bi popričao sa svima.

1/29 Vidi galeriju Vučić na velikom veselju u Drežniku Foto: Marko Karović

Na velikom narodnom skupu dominirale su srpske trobojke koje su se vijorile na sve strane, a mnogi od prisutnih su bili uvijeni u zastave.

Ipak, u toj masi ljudi istakao je jedan transparent.

Foto: Marko Karović

Čovek iz Sevojna, takođe ogrnut srpskom trobojkom, poslao je jasnu poruku:

"Srbija se pokoriti neće dok se Vučić po Srbiji kreće".