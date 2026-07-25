- Hvala vam na fantastičnom dočeku, mnogo je dobrih vibracija ovde. Hvala vam predsedniče odbora, hvala svima što se došli. Svašta smo proživeli, verovatno u najgorim snovima nismo mogli da pomislimo da će se to desiti u Srbiji što nam se dešavalo. Bogu hvala, to je iza nas. Bolje je nego što je bilo, ali i danas možete videti obrise tog zla. Kada sam slušao izjavu gospođe Paunović koja je druga na blokaderskoj listi šta je pričala o jednoj majci, baki, ocu, to najbolje govori o njima i šta oni misle o narodu. Oni nisu samo napali porodicu Vučić, oni su napali sve naše majke i očeve, sve naše porodice. Oni su doneli zlo da se deca svađaju sa roditeljima, da udari brat na brata - rekao je Vučević i dodao: