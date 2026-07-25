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Predsednik Aleksandar Vučić boravio je danas u Drežniku pred više od 5.000 ljudi, gde je najavio investicije od milijardu evra za Zapadnu Srbiju, ali i govorio o predstojećim izborima. Nakon posete objavio je snimak veličanstvenog dočeka.

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku i velikoj podršci koju ste nam pružali u prethodnim godinama - poručio je Vučić.

- Svu svoju snagu i energiju usmerimo na ono pozitivno što radimo, na ono što treba da napravimo u Srbiji. Ukupno ćemo u projekte u užičkom kraju da uložimo oko milijardu evra. Da se ujedinimo i da pobeđujemo! Da pokažemo da Srbiju niko ne može da sruši!

- Živeo Drežnik! Živelo Užice! Živela naša ujedinjena Srbija - zaključio je Vučić.

Detaljnije o poseti i najavljenim investicijama pročitajte klikom OVDE.

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