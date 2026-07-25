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Policija je večeras pretresla stan blokadera iz Loznice Miroslava Filipovića, poznatog kao Fiki, posle čega je priveden, po naredbi sudije za prethodni postupak.

Tereti se za krivično delo "Ugrožavanje sigurnosti".

Kako se saznaje, Filipović je odbio da policajcima otkrije šifru svog telefona, koji mu je oduzet.

Reč je o blokaderu koji je javno priželjkivao smrt penzionera.

Podsetimo, on je uoči velikog skupa "Srbija jedna porodica" u Beogradu u junu govorio kako se raduje tome "jer ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera".

Foto: Printscreen