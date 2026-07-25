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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić družio se danas s građanima na velikom narodnom veselju u Drežniku, gde ga je dočekala reka ljudi iz Užica i čitavog zlatiborskog kraja.

Tokom svog obraćanja je najavio sjajne vesti za Zapadnu Srbiju, ali je i izdvojio i godine svog rada. 

- Srbiji sam uvek služio verno, odano, časno i pošteno, branio sam našu svetinju od svih koji su je napadali. Na izborima pokazaćemo svima da Srbiju niko ne može da sruši - rekao je između ostalog. 

Kurir.rs

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