Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Drežnik, gde se družio sa građanima, najavio velika ulaganja za Zapadnu Srbiju i poslao snažnu poruku pred izbore
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"SRBIJI SAM UVEK SLUŽIO VERNO I ČASNO!" Vučić razgovarao sa narodom na veselju u Drežniku: Pokazaćemo svima na izborima da niko ne može da nam sruši kuću!
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić družio se danas s građanima na velikom narodnom veselju u Drežniku, gde ga je dočekala reka ljudi iz Užica i čitavog zlatiborskog kraja.
Tokom svog obraćanja je najavio sjajne vesti za Zapadnu Srbiju, ali je i izdvojio i godine svog rada.
- Srbiji sam uvek služio verno, odano, časno i pošteno, branio sam našu svetinju od svih koji su je napadali. Na izborima pokazaćemo svima da Srbiju niko ne može da sruši - rekao je između ostalog.
Kurir.rs
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