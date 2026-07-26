Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u Jutarnjem programu TV Prva, gde će govoriti o svim aktuelnim temama.

Vučić je prethodnih nedelja obilazio građane i razgovarao sa njima, i ističe da je najvažnije da čuje ljude, da ih sluša, i uvek mnogo toga nauči.

- Mogu da govorim višeslojno šta je to što sam i juče saznao i čuo slušajući ih, od toga da, prvo, kritika onoga što mi radimo. Najpre, kasne nam stvari, i sada, ljudi kažu to je strašno. Jeste. Ali mi pričamo ovde o nekim projektima koje ne bismo mogli ni da sanjamo od 1945. godine. Da pitate nekoga iz Kraljeva da li je mogao da sanja auto-put, svako će vam reći da nije ni sanjao - ističe on.

Predsednik dodaje da je za tunel ispod Kadinjače kod Užica, za koji kaže da je jedan od najgorih puteva u Srbiji, konačno završena tenderska procedura.

Foto: Prva TV printscreen

- Ja sam juče išao auto-putem Miloš Veliki do Požege. I svi idu tim auto-putem. Sećate se onih koji su pričali da će pasti Munjino brdo, Laz, a naravno sada svi idu tim auto putem. I onda u jednom trenutku kada siđete sa auto-puta kao da ste došli na seoski put. I vi sada znate da morate da radite napornije, jače, i da se borite da ljudima isporučite taj put. I gledamo kako da isporučimo taj put do Mačkata, i od Mačkata do Kotromana. Nažalost u BiH oni hoće od Pala pa ovamo da prave polu-profilni put, ne pravi auto-put. U svakom slučaju mi do Mačkata pravimo brzu saobraćajnicu, i da promenimo uslove života za Užice i čitav zlatiborski kraj - rekao je predsednik.

Dodaje i da užički zdravstveni centar mora da bude završen, i da su u pitanju ogromna sredstva.

- Da bi ljudi znali odakle te pare, ne padaju one sa neba. One dolaze napretkom ekonomije. To možete da gradite zato što ste uspešni ili neuspešni. Neki nisu izgradili nijednu bolnicu, zato što su bili neuspešni, a ne zato što su bili lošiji ljudi. Kada imate veliku stopu rasta, zato se ja nadam, a predviđa i MMF, da ove godine budemo treći u Evropi, a sledeće prvi. Ako je to tako, imaćemo novca da uložimo u svakojaka čuda - naglasio je Vučić.

On kaže da ljudi sada vide da se mnogo više ulaže, i hoće da se uradi što je moguće više.

- Ta vest iz Amerike je veoma dobra, mnogo nas je obradovala. Koliko će da traje videćemo. Kreću razgovori, biće ne laki, moramo da vidimo sada sa kim radimo nuklearne, energetske aranžmane, odakle imamo naftu i gas, koje kompanije upravljaju kojim preduzećima. Ljudi misle da je to strateški dijalog pa pričamo o suncu na Borskom jezeru i u Majamiju. Ne, to su teški pregovori, imajući u obziru poziciju SAD kao svetske sile, i nas koji smo mali, barem u globalnom smislu zavisimo od velikih sila - rekao je predsednik.

Foto: Prva TV printscreen

Kaže da pojedini poljoprivredni penzioneri, koji imaju relativno niske penzije, mogu da dobiju preko 50.000 dinara od države.

- Dakle, to je ogroman novac. To će ići 14. septembra, a ovo iz akcionarskog fonda 22. Sada 14. dodajemo za penzionere, a posebno ide za borce i one sa boračkom zaštitom, zatim za one sa socijalnim primanjima, i na to idemo ovo iz akcionarskog fonda, moraćemo i iz budžeta nešto da dodamo. Zakon je bio mnogo glupo napravljen, i mi sada onima koji su preminuli u međuvremenu moramo dati to što je zarađeno kroz Akcionarski fond - kazao je Vučić.

Predsednik dodaje da smo bili na listi za američke takse od 12,5 posto, ali da smo skinuti sa te liste.

- Da vam otkrijem tajnu, dan pre toga smo skinuti sa liste! Mi vodimo razgovore i pregovore sa njima. Sačekaće verovatno kraj pregovora, ukoliko im to nije bila... Promenili su 9 zemalja. Vidite, niko me to nikada nije ni pitao. Iako su imali primedbe na prinudni rad zbog kineskih kompanija, ali smo prošli kroz sve nedirnuti. Evropska unija nije prošla nedirnuta kroz prinudni rad, i to je naša zasluga - dodao je on.

Predsednik kaže da je video ljutnju kod ljudi zbog blokadera.

- I juče smo isto konstatovali Miloš Vučević koji je bio u Bačkom Sokocu, Ana je bila u Leštanima. Sve troje smo zaključili isto. Nikada nisu videli toliki bes ljudi kao zbog ovih napada na porodicu. Ne zbog moje porodice, ne interesuje ljude moja porodica, već njihova. Najpre su krenuli sa podelama u porodici. Kazali su da deke i bake nemaju pravo da odlučuju bilo šta. Starima su hteli da zabrane pravo glasa, to je bila prva faza. Onda smo došli u fazu uništavanja porodica, napada na roditelje, majku i očeve, onda napade na decu, gde vam deca nisu deca, otac i majka vam nisu otac i majka. To nikada u srpskom društvu niko nije radio. To pristojni ljudi nisu radili nigde u svetu. Nad nama kao da se sprovodi neki eksperiment, svaka srpska porodica je njihova meta, i žele da je razruše i unište - naglasio je Vučić.

On kaže da želi da vidi porodice za istim stolom, da razgovaraju kada se ne slažu, da dele isti hleb i da zajedno gledamo kako zemlja ide napred.