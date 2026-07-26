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Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji i reakcijama građana na postupke blokadera, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u svom gostovanju na TV Prva da je primetio veliki bes ljudi zbog napada na porodicu. Istakao je da građane najviše pogađa kada se prelazi granica i kada su na udaru njihove porodice.

- I juče smo isto konstatovali Miloš Vučević koji je bio u Bačkom Sokocu, Ana je bila u Leštanima. Sve troje smo zaključili isto. Nikada nisu videli toliki bes ljudi kao zbog ovih napada na porodicu. Ne zbog moje porodice, ne interesuje ljude moja porodica, već njihova. Najpre su krenuli sa podelama u porodici. Kazali su da deke i bake nemaju pravo da odlučuju bilo šta. Starima su hteli da zabrane pravo glasa, to je bila prva faza. Onda smo došli u fazu uništavanja porodica, napada na roditelje, majku i očeve, onda napade na decu, gde vam deca nisu deca, otac i majka vam nisu otac i majka. To nikada u srpskom društvu niko nije radio. To pristojni ljudi nisu radili nigde u svetu. Nad nama kao da se sprovodi neki eksperiment, svaka srpska porodica je njihova meta, i žele da je razruše i unište - naglasio je Vučić.

On kaže da želi da vidi porodice za istim stolom, da razgovaraju kada se ne slažu, da dele isti hleb i da zajedno gledamo kako zemlja ide napred.

- Vidite, ja govorim iz glave najčešće, i pripremam se za to, ne govorim napamet šta mi padne. Uvek se spremim, za svaki, i najmanji nastup, pa i za ovaj. I ne dolazim samo da odgovaram na pitanja, već i da kažem ono što sam isplanirao. Ja sam pogledao juče te ljude, i levo i desno od sebe, i naišao sam na potpuno istu reakciju. I to mi isto kaže Miloš, kao i Ana. Juče smo svi imali isti zaključak, neverovatan je bes kod ljudi. Mogli su ljudi sve da trpe, i da nam zatvaraju ekonomiju, univerzitete i škole, i da čekaju svaki dan dok neki satanističkim običajima zatvaraju ulice i sela. Sve su to ljudi mogli da istrpe, ali sada kada su udarili na porodicu bukvalno svakog građanina Srbije... Znate, da se neko stavi u poziciju moje majke. Moja majka, ja sam joj dete i beskrajno je volim, oni nju progone već 10 godina. Ok je da čujete bilo šta za Andreja ili mene, ali da li ste ikada od bilo koga u ovom gradu čuli nešto loše o mojoj majci. Pa lagali su za nju da je pobegla sa RTS u noći bombardovanja. Moja majka je te večeri bila zamenik urednika, sedela je u pres sobi, i slučajno je preživela bombardovanje. Zato što u tom trenutku nije bila u masteru. Dakle, ne postoji laž koju nisu izgovorili o toj starici - kazao je predsednik.

Foto: Prva TV printscreen

Vučić je otkrio da ga je Vojislav Šešelj te večeri obavestio da je bombardovan RTS.

- Ja sam otkazao to veče onog Larija Kinga. Majka mi je bila tamo u trenutku kada je bombardovan RTS, ubijeno je 16 ljudi. Ne postoji laž koju nisu rekli. Tu je sada u pitanju svačija majka, svačija majka u Srbiji može kroz to da prođe. Samo zato što neko ko nema plan i program, nema o čemu da priča uopšte. Plate i penzije su tri i više puta veće nego u njihovo vreme. O čemu oni da pričaju. Onda moraju da pričaju o tome, majka ti nije majka, otac nije otac, deca ti nisu deca. Ko ste vi ljudi da rušite stubove društva - zapitao je on.

Podseća da su blokaderi i njihovi novinari upadali u kol centre, i da je od toga napravljena afera.

- Mi u Kladovu, gde smo dobili 75 odsto, zakupili prostorije i oformili kol centar. Ja se pitam da li su ovi ljudi ludi i normalni. Ti ljudi su radili svoj posao, uobičajeni posao, kao u svakoj zemlji na svetu. To je kod nas normalno bilo do pre godinu i po dve. Svi smo to radili uvek, od 1995. godine, kada smo nešto naučili o politici. Niko nikome to nije prebacivao. Odjednom, u eri revolucije, ubačeno mnogo novca, ti silom svojih medija i društvenih mreža proglasiš ono normalno nenormalnim! Vi istog tog dana dolazite u Beograd na Banjicu, traže da vide papire. Šta vas briga šta je na papirima. Pogledajte dokle ide to licemerje, kao da su na nama isprobavali sve teorije ludosti. "Student zove"! Pa nama govorili da uznemiravamo, a sada će oni da uznemiravaju! To je akcija studenata za ove deke i bake koje su im na listi. Govorili nam da ne smemo da radimo od vrata do vrata, pa imate onda "Student u svakom selu"! Idu od vrata do vrata. Pa što ste lagali i obmanjivali javnost - zapitao je predsednik.

Vučić dodaje da su time sejali mržnju, i da prosečan gledalac Nove S i N1 gleda sve to.

- To su mnogo opasne stvari, i nije to naivno. Zato je važno da imamo izbore. Kažu da mi je Andrej polubrat. Sa Andrejem se čujem od 5 do 7 puta dnevno. Mi smo kao blizanci, i vi bratsku ljubav ne možete da uništite. Kažete da ćemo da bežimo? Možda mi izgubimo izbore, i ja ću da im čestitam, i iste večeri ću reći da su najgori mogući došli na vlast, i smejaću im se u lice sve vreme. I iz pritvora i zatvora, i iz groba prkosno i ponosno. Zato što oni ne mogu da razumeju da se neko borio svim svojim srcem i idealmima, i uložio sve da ova zemlja napreduje - istakao je predsednik.

Vučić je na kraju zaključio da nema strah od bilo koga osim od Boga i suda istorije svog naroda.