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Govoreći o izjavama Jasmine Paunović, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su "takvi ljudi" oni koji bi ubijali i protivpravno hapsili, kao i oni koji broje krvna zrnca porodicama. Dodao je da su među njima i ljudi koji su ranije bili tužioci i koje nagrađuje Evropa.

- Toliko o tome koliko kontrolišem sudstvo i tužilaštvo. Ali to je tako zato što stranci, kada sprovode revoluciju u nekoj zemlji, oni uvek traže u sistemu takve neobrazovane, slabiće, te koji klimaju glavom. Ovaj čovek, Dejan Lučić, je imbecil. Milovan Brkić je pokvarenjak i lažov, ali nije glup. A ovaj je imbecil. Ali ona tom imbecilu govori tako je, tako je, zato što ceo život govori tako je. Dok sam ja u Njujorku, Moskvi, Parizu, Pekingu, dok razgovaram o platama i penzija radnika, oni imaju sve vreme ovog sveta da nam ruše zemlju. I uvek traže najgore među nama. Ali to ponavljam nije naš narod. Ljudi su dobri, u najboljoj veri pomislivši da je to istina, hteli da se izbore za bolju Srbiju. Moramo da razgovaramo sa narodom - rekao je on u svom gostovanju na TV Prva.

Dodaje da je i dalje šokiran zbog neobrazovanosti i stavova Jasmine Paunović.

- Ti prihvataš takve stavove, i učestvuješ u tome. Ja imam troje svoje dece. Ponekad pomognem, ne mogu da kažem, izdržavam i četvrto. Imam u široj porodici i one koji nisu strejt već su gej. O tome sam već govorio jednom. I beskrajno ih volim. Vičete Vučiću pederu, nisam, moram da vas razočaram. Vičete Vučiću šiptare. Mene najviše mrze Albanci na KiM. Ne postoji čovek kog toliko mrze kao mene. Sve druge vole. Zato je Kurti podržavao blokadere, kao i Plenković. I na kraju se pitate šta oni nude narodu. Ne nude ništa, nude mržnju i podele - naglasio je predsednik.

02:08 Sramne reči bivše tužiteljke Jasmine Paunović o Vučiću Izvor: Kurir

Nakon što je prikazana izjava Jasmine Paunović, Vučić pita kako smo mogli da dozvolimo da jedan prevarant poput Ceptera finansira jednog imbecila i omogući mu da ima emisiju, misleći na Dejana Lučića.

- Sada ću vam reći gde je moja krivica. O ovoj ženi neću ništa reći, dobro je da ona zna sa više izvora sve. Tu je problem samo kako to moja majka preživljava, što se mene tiče... Ona se sekira, ali šta, kao što vidite preživljava. Ali nije ovo napad na moju majku, ovo je napad na svakog čoveka i oca u Srbiji. Sve to možete ostaviti po strani. Ja ću vam reći gde je tu koren. Negde 2014, 2015. godine, Milovan Brkić krenuo je da ucenjuje, to svi znaju u gradu. On je opskuran tip, lud i inteligentan, ali i lažov, može da izmisli šta hoćete. Nema stvari koju nije izmišljao, i svi su mu plaćali reket. Ja na to nisam pristao, i zato sam mu uvek bio meta - kaže on.

Vučić ističe da je jutros razgovarao sa Ljiljanom Smajlović o tome, i da su isti stav imali i pre 10 godina.

- Da se ne ulazi u blato, ne demantuje. Međutim onda takve gluposti i laži postaju istina. I onda se dogodilo da Marinika Tepić, koju sam ja doživljavao kao ozbiljnu političarku, ponavlja ono što piše Milovan Brkić. Onda sam shvatio da svi oni pričaju iste te gluposti, i sada vi ne možete protiv toga da se izborite. U eri društvenih mreža, ljudi počnu da pričaju svi o tome. Da li ste vi čuli da sam ja nekada rekao da Boris Tadić nije Srbin? Ja bih mnogo toga imao da kažem o njemu, da je loše vodio politiku, ali je on Srbin po rođenju, i ja nikada nisam naseo na trikove Milovana Brkića. A mi sada na njihovoj listi imamo od Milovana Brkića do Milovana Brkića. To je toliko malo znanja i marljivosti, razorili bi nam zemlju. Njima je najvažniji čovek onaj što je srozao dinar za 50 odsto, onaj Šoškić. Pa je li vi hoćete sve da razorite - rekao je predsednik.

Foto: Prva TV printscreen

Kaže da se ne plaši ničijih sudova, i da će se svaki Srbin ponositi njegovom odbranom, kada dođe blokaderska "pravda".

- Koga ćete iz porodice da mi gonite, kada niko nije moj. Otac mi nije otac, majka mi nije majka... - rekao je Vučić.

O rasističkim izjavama Jasmine Paunović na račun Arapa, predsednik je rekao da je svako slovo i svaka reč za specijalizovanu ustanovu.

Zatim su prikazane izjave Dejana Lučića i bivše tužiteljke da će se u Srbiju doseliti milion Izraelaca, Vučić kaže da bi za ovakve slučajeve trebalo da se obrate Lazi Lazarević. Jasmina Paunović je potom nastavila da tvrdi da će Vučić uvesti vanredno stanje u slučaju poraza na izborima, i da je "njihova", blokaderska strana, spremna za to.

- Znali smo, oni su bili spremni za to 15. marta, ali su se iznenadili nivoom otpora, i kada su shvatili da bi cena bila previsoka, onda su odustali. Vi ovde vidite jednu stvar koja je notorna laž. Stalno govore da neću da priznam ili zakažem izbore. Da ću izvesti specijalce. Aleksandar Vučić nikada nije izveo ni vodene topove koji su svakog dana u upotrebi u Albaniji... Nijednom ništa nikada nismo izveli, po pola sata su tukli policajce i gađali ih, a onda bi posle policija sa minimalnom silom intervenisala. Nisam ja ubio Ranka Panića, nego oni - kazao je predsednik.

Foto: Prva TV printscreen

Potom je prikazan nastavak dijaloga Jasmine Paunović i Dejana Lučića, gde njih dvoje raspravljaju o mogućnosti da žene uvedu embargo na "onu stvar" ako im muževi glasaju za SNS.

- Ovo je strašno, da neko brak svede na to. I šokiran sam nereagovanjem državnih organa. Ali ima jedna dobra stvar tu. Da su baš ovo ljudi koji bi da menjaju Srbiju. A mi moramo da radimo još više. A ovo je sramota, ovo je takva građanska sramota, takav nivo građanske nepristojnosti, da ne znam šta bih rekao - rekao je on.

Vučić ističe da su naši tužioci najvećim delom obrazovaniji, pametniji moralniji ljudi od Jasmine Paunović.

- Ali ima i ovakvih, nema sumnje. I dalje nam je deo pravosuđa okupiran spolja. Je li moguće ljudi da imate Bjelogrlića koji kaže da nećemo moći da preživimo ako se sve ne promeni. Čovek koji ima milione prihoda, zvaničnih prihoda. Država nije igračka, to je mnogo više od kućnog saveta. Ako se na ovakav način odnosite prema porodicama, prema braku kao instituciji, prema ljudima koji drugačije misle, prema starijima, roditeljima, majkama i očevima, možete da mislite šta bi radili da dođu na vlast. A vrlo su blizu, gotovo su pobedili, posebno ako slušate predstavnike CRTE - kaže predsednik.