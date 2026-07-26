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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je do sada pristiglo 10.000 prijava na platformi "Ko si bre ti" i da je odgovoreno na 3.500 prijava.

- Samo da vam kažem najnoviju vest, stiglo nam je tačno 10.000 prijava na "Ko si bre ti", odgovorili smo na 3. 500 prijava, odgovorićemo na svaku - rekao je predsednik Vučić:

Predsednik je najavio da večeras, u 18 časova, ide u Banovo polje kod Bogatića, i da će tamo razgovarati sa ljudima.

- Ja bih da se zahvalim svim građanima Srbije, koji su podržavali politiku ozbiljnosti i odgovornosti. Mi ćemo svoje ideje, plan i program, čuvati i štititi ga i boriti se. Plan je da se Srbija razvija, da plate i penzije rastu, da čuvamo porodicu i svoju zemlju, i beskrajno hvala svim ljudima.