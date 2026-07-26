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Govoreći o prošlogodišnjim izborima i protestima koji su im prethodili, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su održani u "nemogućim uslovima", uz brojne pritiske i događaje koje je nazvao posledicom delovanja blokadera. Osvrnuo se i na slučajeve Vasilija Lalovića i Milice Živković, tvrdeći da porodice žrtava nisu dobile izvinjenje.

- Zamislite, prošle godine smo imali izbore u nemogućim uslovima, gde vladaju revolucija, ludilo, Robespjer, bolest vlada. Gde upucaju čoveka ispred Skupštine, niko ništa ne kaže. Gde Vasilije Lalović, otac i čovek, ubije sebe zbog pritiska, a advokatica mrtva ladna, koja je podnela tužbu. Kao što Milica Živković nije čovek, ne treba da se provodi istraga. Pitaju se zašto je policija ušla tamo, na mesto zločina, zato što je to sveto mesto rektorovo. Minut ćutanja toj devojci nisu održali, tom divnom detetu. I to dete nije bilo u ne znam kakvom stanju, mi to znamo iz istrage. Nešto se dogodilo, i istraga i dalje traje. Videli smo i po sadržaju i poruka i svega drugog da je bila potpuno svesno čeljade 15 minuta pre nego što se to desilo - rekao je on.

Kaže da niko od žrtava nije dobio ni "izvini" posle svega.

- Šta će da radi supruga Vasilija Lalovića bez svog supruga? Troje dece ostalo, troje anđela joj ostalo, bez oca. Nisu za to krivi svi ljudi, za to su krivi organizatori. Imate te bezobraznike, te foteljaše, od Paunovića, Kokanovića, Bakića, Jaćimovića... Svi ovi tamo u Novom Sadu, Pogačar i tako dalje. To su sve tipovi bez ikakvog znanja i obrazovanja, koji su umislili da su elita, i kako bi trebalo da vode državu. Kao i ovi sa N1. Nema stvari koje nisu slagali, od Jovanjice, Valjeva, do zvučnog topa. Narod je dobar, ali je podlegao tim strašnim lažima i pritiscima. Jeste li vi videli onog novinara FoNeta, koji je stalno u alkoholisanom stanju, ali je dobar čovek. On kaže zna da je bio zvučni top, kaže rekao mu prijatelj. Ovom rekla frizerka, ovom rekao drugar... Sada kada tužilaštvo izađe onda ćete videti kako je laž izgrađena i milion puta ponovljena - kaže Vučić.