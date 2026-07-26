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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je posetio Drežnik, gde ga je dočekalo 5.000 ljudi ne samo iz tog nego i mnogih mesta zlatiborskog kraja koji su želeli da ga vide i rukuju se sa njim.

Reka ljudi tamo ga je dočekala pravim narodnim veseljem uz zvuke pesme, rukotvorine i specijalne poklone! Građani su uzvikivali "Aco, Srbine", dok se u pozadini čula truba.

Foto: TikTok Printscreen

Predsednik se trudio da se sa svakim uslika, rukuje, prozbori po koju reč... a onda je napravio atmosferu!

Latio se mikrofona a onda pozvao majstora pesme Ljubu Aličića.

- Ljubo, lati se mikrofona, ja sam ovde zalutao, pozvao ga je predsednik da zapeva.