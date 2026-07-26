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Nije tajna da su blokaderi sve nervozniji pred izbore koji slede, a koje su sami tražili, ali i uoči sutrašnjeg zasedanja Skupštine Srbije gde će se glasati o poverenju Vladi. Uroš Đokić, poslanik Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića, izjavio je da se sednice, koje su sami tražili, zakazuju u vreme godišnjih odmora, dok izbore naziva pretnjom! 

- Kraj jula ili početak avgusta, to je vreme kad su ljudi ili u radovima u polju, ili u korišćenju godišnjih odmora. Vlast je sazvala sednicu o poverenju Vlade sad jer su ljudi na godišnjem odmoru - poručio je.

Kad spominjemo izbore i volju građana, čini se da je kod blokadera panika sve izraženija, što je potvrdio i sam Đokić kada ga je voditelj upitao šta se promenilo od trenutka kada su tražili izbore. Svesni da je narod sit blokada, kao i da nemaju šta konkretno da ponude, najavu izbora doživeli su kao najgoru noćnu moru! 

- Nije se promenilo posebno ništa. Promenilo se to da bi mogao Aleksandar Vučić da preti izborima ili da ih stvarno raspiše u zavisnosti kako to njemu bude odgovaralo - zaključio je Đokić.

Kurir Politika 

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