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Poslanici Skupštine Srbije trebalo bi da danas raspravljaju da li Vlada premijera Đure Macuta ima poverenje većine poslanika, ali je otvoreno pitanje ko će se od opozicionih poslanika pojaviti u skupštinskoj sali! Naime, ne samo da pojedini poslanici opozicije smatraju da leti ne moraju da se pojavljuju na poslu, za razliku od drugih građana Srbije, već zaboravljaju da ni u aprilu, kad nije bilo vreme godišnjih odmora, nisu mogli da obezbede kvorum za glasanje o poverenju Vladi i da im je tada potreban broj potpisa obezbedila upravo vladajuća stranka.

Sagovornici Kurira ocenjuju da su blokaderi sve nervozniji pred izbore koji slede, a koje su sami tražili, ali i uoči današnjeg zasedanja Skupštine, pa je tako Uroš Đokić, poslanik Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića, izjavio je da se "sednice zakazuju u vreme godišnjih odmora", očigledno zaboravljajući da je upravo opozicija tražila te sednice!

- Kraj jula ili početak avgusta, to je vreme kad su ljudi ili u radovima u polju ili koriste godišnje odmore. Vlast je sazvala sednicu o poverenju Vlade sad jer su ljudi na godišnjem odmoru - poručio je Đokić.

Uroš Đokić, Narodni pokret Srbije Foto: Printscreen

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Dejan Bulatović kaže za Kurir da "srpska holidej opozicija" nije nikada spremna za bilo kakav parlamentarni rad, već samo da prave haos i huškaju narod na obojenu revoluciju.

Dejan Bulatović,poslanik SNS Foto: Kurir Televizija

- Imaju letnji, pa zimski odmor, pa Vaskrs i Božić, pa dok spoje sve crkvene i državne praznike - ispada da su oni uvek na odmoru! Poslanici vladajuće većine su još jednom pokazali da je SNS jedna državotvorna stranka rada i marljivosti i da mi radimo i kad oni zakažu pa im damo kvorum kako bi uspeli da artikulišu jednu političku rečenicu. Plašim se da ni to neće uspeti jer će ova sednica pokazati svu njihovu nesposobnost, nedoslednost, kukavičluk i nedostatak političke vizije, ali i mržnju koju gaje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i celoj državi. Ne treba da zaboravimo nikada šta je deo opozicije učinio prošlog marta u Parlamentu kada su bacali suzavce i dimne bombe, gađali žene falašama i jajima i bacali poslovnike po ministrima. Razumem da je težak put do hrvatskog primorja, ali nemamo mi vremena sada za odmor, već moramo da radimo marljivo kako bi Srbija napredovala i to je ono što ovaj narod poštuje, umesto večnih izgovora. Opozicionari su spremni na sve, samo ne na marljiv i pošten rad. Ipak, možda je i njihov holidej korisniji ovom narodu nego da ponovo izazivaju haos i bacaju dimne bombe - govori Bulatović.

Brnabić: Politički rijaliti sasvim u maniru opozicije Predsednica Skupštine Ana Brnabić podsetila da je je ova vanredna sednica sa samo jednom tačkom dnevnog reda zakazana zahvaljujući potpisima poslanika vladajuće koalicije. - Za vanredno zasedanje bilo je potrebno najmanje 84 potpisa narodnih poslanika, ali opozicija je imala samo 62, pa su poslanici vladajuće koalicije pokazali demokratski kapacitet koji ovaj dom ne pamti nikada pre 2012. godine. I meni je drago zbog toga! Nažalost, uverena sam da ćemo samo prisustvovati još jednom rijalitiju od strane narodnih poslanika iz bivše vlasti - kazala je Ana Brnabić.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže za Kurir da je za parlamentarnu opoziciju očigledno preveliki zahtev da se pojave na svom radnom mestu kako bi se vodila rasprava o nečemu što je njihov predlog!

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Imamo situaciju da se poslanici pojedinih opozicionih partija već godinu dana uopšte ne pojavljuju u Parlamentu i ne učestvuju u skupštinskim zasedanjima, iako uredno primaju platu iz budžeta Srbije za svoj nerad. Time su pre svega izneverili poverenje ljudi koji su im nekada dali glasove i poklonili poverenje da se bore za njihove interese. Prvo su optuživali predstavnike vladajuće koalicije da neće da daju kvorum za glasanje o poverenju Vladi, a otkrilo se da se deo samih predlagača zapravo našao na nekoj "pauzi" tokom glasanja. Sada je SNS svojim potpisima obezbedila kvorum kako bi moglo da se glasa jer sve dok je taj zahtev o glasanju o poverenju Vladi aktivan, ne mogu da se raspišu parlamentarni izbori. Opozicionari prvo kukaju kako neće izbore, zatim kako hoće, a sada kukaju gde na leto da rade nešto ili se spremaju za izbore. Stiče se utisak da se opozicija, zapravo, veoma plaši izbora i da su spremni da urade sve samo da do tih izbora ne dođe jer su svesni da će izgubiti i ove poslaničke fotelje koje imaju - zaključio je Nebojša Obrknežev.