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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je jutros na televiziji Prva i govorio o ključnim društveno-političkim temama.

Tom prilikom poručio je da mu ne pada na pamet da beži iz Srbije kako to godinama unazad tvrde blokaderi i njihovi mediji.

Predsednik je istakao da je godinama sejana mržnja i plasirane laži, i da prosečan gledalac Nove S i N1 posle toliko ponavljanja poveruje u sve to.

- To su mnogo opasne stvari, i nije to naivno. Zato je važno da imamo izbore. Kažu da mi je Andrej polubrat. Sa Andrejem se čujem od 5 do 7 puta dnevno. Mi smo kao blizanci, i vi bratsku ljubav ne možete da uništite. Kažete da ćemo da bežimo? Možda mi izgubimo izbore, i ja ću da im čestitam, i iste večeri ću reći da su najgori mogući došli na vlast, i smejaću im se u lice sve vreme. I iz pritvora i zatvora, i iz groba prkosno i ponosno. Zato što oni ne mogu da razumeju da se neko borio svim svojim srcem i idealima, i uložio sve da ova zemlja napreduje - istakao je predsednik.

Nemam strah od bilo koga osim od Boga i suda istorije svog naroda, kazao je Vučić.