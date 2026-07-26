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Dejan Lučić, koji je prethodnih dana dospeo u žižu javnosti zbog veza sa listom studenata blokadera, ponovo je u javnom nastupu izneo niz uvreda, neosnovanih tvrdnji i teorija zavere na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a istovremeno je pokušao da stane u odbranu Jasmine Paunović, druge na izbornoj listi studenata blokadera.

Tokom emisije, Lučić je ponovio ranije iznete tvrdnje o poreklu predsednika Srbije i njegove porodice, iznoseći pritom i neosnovane optužbe na račun Vučićeve majke, kao i tvrdnje da predsednik navodno nije završio Pravni fakultet.

U istom gostovanju izneo je i niz drugih nepotkrepljenih navoda, uključujući tvrdnje da je Srbija prihvatila plan za masovno naseljavanje migranata iz Nemačke, da je građanski rat u Srbiji unapred isplaniran, kao i da predsednik Srbije učestvuje u sprovođenju takvih planova.

Jasmina Paunović Foto: Printscreen

Poseban deo svog obraćanja posvetio je Jasmini Paunović, koja je tokom njegovog programa iznela izjave koje su izazvale snažne reakcije i osudu dela javnosti.

- Glavna meta je Jasmina Paunović, ženu su oblatili, ona ništa u stvari nije kriva, ona ništa nije govorila. Ja sam govorio, a ona je ćutala - rekao je Lučić, iako je Paunovićeva jasno i glasno izgovorila sve što joj se zamera pred kamerama.