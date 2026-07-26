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Sociolog Vladimir Vuletić izjavio je danas da pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i uspostavljanje neposrednije komunikacije između dve zemlje, predstavlja značajan iskorak za Srbiju. Prema njegovim rečima, u trenutku kada su odnosi između Brisela i Vašingtona opterećeni izazovima, Srbija je dobila priliku da razvije direktan dijalog sa Sjedinjenim Državama.

- Svima nam je jasno da to približavanje jeste dobro i ako ćemo pravo, od svih tih tačaka sa kojima je Srbija imala i uspostavila odnos, taj odnos sa SAD nekako je u početku bio najudaljeniji, mislim na period, recimo, od pre deset godina - rekao je Vuletić, a prenosi Politika.

Naveo je da su SAD, pogotovo u prethodnoj administraciji, stvari postavljale tako da ulazak u svetski sistem može da se dogodi samo preko EU.

Vladimir Vuletić, sociolog Foto: Kurir Televizija

- SAD su nekako čitavu tu stvar postavljale: uđite u NATO, uđite u EU i onda ste deo toga. Sada imamo posle mnogo vremena ono što je za nas mnogo bolja pozicija, a to su direktni odnosi sa SAD. Još se zna "ko kosi, a ko vodu nosi". SAD su i dalje, pogotovo kada govorimo o zapadnom delu sveta, centar. Mi vidimo da tu postoje različite tenzije između EU i SAD, ali jasno je, kao što je bilo od Drugog svetskog rata, ono što se nije promenilo. Promenili su se odnosi između istoka i zapada, ali kada je reč o zapadu, tu se odnosi suštinski nisu promenili - rekao je Vuletić.

Naveo je da je za Srbiju izuzetno važno što je, u periodu nestabilnih unutrašnjih tenzija između SAD i EU, dobila priliku da na ovaj način ostvari ovakvu vrstu komunikacije.

- Što mislim da je izuzetno važno i ako bismo gledali posle toliko godina, ta tačka se značajno približila. Malo se ova tačka EU udaljila. To vidimo i po ovome što se dešava sada oko otvaranja klastera, ali suštinski imamo jednu mnogo, mnogo bolju poziciju, što je izuzetno važno i ona će se vrlo brzo reflektovati na odnose sa EU u odnosu na čitav Zapad - rekao je Vuletić.

Vuletić kaže da bi ključni problem u budućim odnosima sa SAD moga da bude odnos Srbije sa Kinom.

- Ono što u krajnjoj liniji SAD na globalnom planu interesuje, to je da tu svoju hegemoniju, koja je poljuljana, izgubljena u određenim delovima sveta, a u ovome delu sveta nije, i dalje sačuva - rekao je Vuletić.