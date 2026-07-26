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Đorđe Vasiljević, poznatiji kao Atila, prvi put je detaljno govorio o razlozima zbog kojih je pristupio Srpskoj naprednoj stranci (SNS). Gostujući u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović, objasnio je da je odluku doneo nakon devet godina političkog angažmana, tvrdeći da u opoziciji više nije video ideju ni želju da se rešavaju problemi građana.

Atila je istakao da je u politiku ušao sa željom da doprinese društvu i da smatra da svako ko uočava probleme ima obavezu da pokuša da ih reši.

- Smatram da svako ko vidi šta fali treba da da neki doprinos društvu. Ne treba sedeti sa strane i govoriti da ništa ne valja, a da pritom ne pokušavate ništa da promenite - rekao je on.

Govoreći o odluci da pristupi SNS-u, naveo je da ga nisu privukle funkcije, već mogućnost da radi konkretne stvari na terenu.

- Ljudi koji su mene uključili u SNS nisu neki ljudi "tamo negde". To su naše komšije, ljudi koje svakodnevno srećemo. Ne bavim se Havijerom Solanom, bavim se opštinom Inđija i želim da radim ono što je korisno za građane - kazao je Atila.

Foto: Kurir Televizija

"Video sam da opozicija nema ideju"

On je rekao da je političku karijeru započeo u opoziciji, verujući da će upravo ona nuditi nova rešenja, ali da je posle godina angažmana izgubio to uverenje.

- Ušao sam u opoziciju iz ideala. Međutim, godinama sam gledao ljude koji su, po mom mišljenju, bili gori od mnogih koje sam upoznao u zatvoru. Na sastancima se sve svodilo na to da se govori kako predsednik Vučić ne valja, a kada biste predložili konkretno rešenje za neki problem, odgovor je bio da to nije važno - rekao je.

Prema njegovim rečima, upravo je takav odnos bio presudan da promeni politički put.

- Posle devet godina bio sam umoran od opozicije. Shvatio sam da nema ideje i da se ne rešavaju problemi građana. Video sam promene nabolje u društvu i odlučio da se pridružim ljudima koji, po mom mišljenju, zaista nešto rade, umesto da se borim sa vetrenjačama - rekao je.

02:55 POLITIČKI POTRES NA DOMAĆOJ SCENI: Zašto je Atilin prelazak u SNS uzburkao javnost? Izvor: Kurir televizija

Atila smatra da je njegov prelazak u SNS izazvao burne reakcije upravo zato što je godinama bio deo opozicionih struktura.

- Devet godina nikome nije smetalo ko sam i šta sam radio. Tada sam bio "visokointeligentan, otac i muž". Tek kada sam prešao u SNS postao sam "robijaš i pljačkaš". To govori o licemerju jednog dela opozicije - ocenio je.

Govoreći o lokalnoj politici, istakao je da smatra da ona mora biti usmerena na rešavanje svakodnevnih problema građana.

- Politika mora da bude servis građana. Mene zanimaju putevi, škole, vrtići, sela i ljudi koji tamo žive. To je posao politike, a ne beskrajno bavljenje velikim političkim parolama - rekao je.

"Opozicija je pokušala da me diskredituje"

Osvrnuo se i na kritike koje su usledile nakon njegovog učlanjenja u SNS, navodeći da je očekivao pokušaje diskreditacije zbog svoje prošlosti.

- Opozicija je pokušala da me diskredituje zbog mog dosijea, ali kada su shvatili da ne mogu da budem direktor javnog preduzeća, da ne mogu da učestvujem na tenderima niti da ostvarim ono za šta su me optuživali, menjali su narativ iz dana u dan. To dovoljno govori o njihovom načinu delovanja - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

Na kraju gostovanja Atila je kao primer naveo pitanje izgradnje vrtića u Krčedinu, tvrdeći da pojedini opozicioni predstavnici nisu želeli da podrže taj projekat jer bi, kako smatra, time priznali da određene državne mere daju rezultate.

- Ako tražite novi vrtić, onda priznajete da populaciona politika daje rezultate i da ima više dece. To je ono što sam video na terenu i zbog čega sam odlučio da budem deo ljudi koji žele da rade konkretne stvari - zaključio je Đorđe Vasiljević Atila u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji, kod voditeljke Krune Une Mitrović.