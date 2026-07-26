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Poslanik Demokratske narodne partije (DNP) Vladislav Bojović pozvao je Novu srpsku demokratiju (NSD) Andrije Mandića da u Vladi Crne Gore pokrene inicijativu za povlačenje odluke o priznanju tzv. Kosova, navodeći da za to, posle rekonstrukcije izvršne vlasti, postoje politički uslovi, prenosi Radio-televizija Crne Gore.

Bojović je poručio da se DNP zahvaljuje predsedniku Opštine Pljevlja Dariju Vranešu što je uspeo da obezbedi podršku odbornika Nove srpske demokratije za odluku o poništenju priznanja tzv. Kosova u lokalnom parlamentu.

- Pošto je nedavnom rekonstrukcijom Vlada Milojka Spajića pojačana za četiri ministra koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, time su se stekli uslovi da NSD kao najekskluzivniji zastupnik Srba u Crnoj Gori pokrene inicijativu na Vladi da donese odluku o otpriznavanju tzv. Kosova - naveo je Bojović, prenosi RTCG.

On smatra da bi, ukoliko premijer Milojko Spajić odbije takvu inicijativu, Nova srpska demokratija trebalo da blokira rad parlamenta, podsećajući da je, kako kaže, to već učinjeno zbog rekonstrukcije Vlade.

1/1 Vidi galeriju Milojko Spajić Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Bojović je tvrdio i da je poništenje odluke o priznanju tzv. Kosova važnije od ministarskih funkcija.

- Nemamo dilemu da je poništenje odluke o priznanju tzv. Kosova važnije od novih ministarskih fotelja. Naravno, pod uslovom, ako nisu tačne informacije da je parlamentarna većina obećala Johanu Satleru da više neće u lokalnim parlamentima glasati odluke o otpriznavanju tzv. Kosova - poručio je Bojović.

On je dodao da potpis predsednika DNP Milana Kneževića, kako tvrdi, nije na sporazumu koji je Nova srpska demokratija potpisala sa drugim političkim subjektima.

Milan Knežević, predsednik DNP Foto: Marko Karović

Predsednik opštine Pljevlja Dario Vraneš pozvao je juče kolege iz Demokratske narodne partije da pokrenu inicijativu za otpriznanje Kosova u Podgorici, navodeći da u ovom momentu imaju dominantan uticaj na aktuelnu odborničku većinu i predsednika podgoričkog parlamenta Srđana Perića.

Inače, Skupština opštine Pljevlja prošle sedmice je usvojila Deklaraciju o poništenju odluke o priznanju nezavisnosti Kosova na teritoriji te opštine.

Reagujući na odluku pljevaljskog parlamenta, predsednik DNP Milan Knežević najavio je da će uskoro biti poznato ime još jedne opštine u kojoj bi mogla da bude usvojena ista odluka.

Pre Pljevalja, Deklaraciju kojom se poništava odluka o priznanju Kosova 12. maja ove godine donela je i Skupština opštine Zeta.