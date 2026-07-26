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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra u oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Prijem će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 10.00 časova.

Kurir.rs

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