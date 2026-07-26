Predsednik Srbije će se sutra sastati sa ambasadorom Mađarske, kojem ističe diplomatski mandat u Beogradu.
Politika
VUČIĆ SUTRA SA AMBASADOROM MAĐARSKE: Jožef Mađar dolazi u Predsedništvo Srbije - kraj njegovog mandata u Beogradu
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra u oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Prijem će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 10.00 časova.
Kurir.rs
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