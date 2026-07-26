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U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, u prisustvu velikog broja vernika, liturgijom i rezanjem slavskog kolača proslavljena je hramovna slava, a tzv. kosovska policija je na ulazu pretresala vernike!

Naime, na ulazu u manastir bilo je prisutno pojačano prisustvo Kosovske policije, postavljena je metalna ograda, a pripadnici policije su pretresali sve koji su ulazili u manastirsku portu, piše Kosovo online. Policija je ženama pretresala torbe, a provere nisu bila pošteđena ni dečja kolica.

Liturgiju je služio mitropolit raško-prizrenski Teodosije, uz sasluženje sveštenstva Eparhije, a proslavi hramovne slave prisustvovala je i pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić, koja je poručila da je najbolji odgovor na mržnju - molitveno okupljanje. Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić rekao je da veliki broj okupljenih vernika na slavi svedoči o tome da su svetinje neuništive.

Mitropolit raško-prizrenski Teodosije je u besedi poručio da je Arhangel Gavrilo sve što je činio, primio od Boga i da njegovo ime nosi važnu poruku vernicima.

- Danas ne možemo ništa izgovoriti veće i jače od "Bog je sila moja". Sva naša nadanja i uzdanja su u Bogu, a najvažnije je da se čovek ne uzda i ne nada samo u sebe. Hrišćani znaju da je sve prolazno i zemaljsko, a da je jedino pravo i večno ono što je Božije i ono što primamo od Boga - kazao je mitropolit Teodosije.

Konaci manastira Svetih arhangela spaljeni su tokom martovskog pogroma, a radovi na njihovom obnavljanju završeni su 2014. godine. Manastir je podignut na mestu starije crkve, a građen je od 1343. do 1352. godine, kao zadužbina cara Dušana. U njemu je živelo oko 200 monaha sa prvim igumanom, blaženim mitropolitom Jakovom, koji se starao o izgradnji manastira.

U glavnoj manastirskoj crkvi sahranjen je car Dušan, a pomirenje Srpske crkve i Carigradske patrijaršije, koje se dogodilo u manastiru, najznačajniji je događaj nakon Dušanove smrti.