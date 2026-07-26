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Novinarka Gordana Uzelac u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks postavila na mesto Slobodana Georgieva, jednog od urednika programa Dragana Šolaka.

Naime, Georgiev je u svojoj objavi na "Iksu" naveo niz neistina i prozivki na račun predsednika Srbije, a ubrzo mu stigao i odgovor Gordane Uzelac.

- Ni sam ne veruješ u gluposti koje izgovaraš, ali je dobro da pokazuješ svoju nervozu i strah. Autoprojekcija je čudo - navela je Gordana Uzelac.

Kurir Politika

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