oštar odgovor
GORDANA UZELAC POSTAVILA GEORGIEVA NA MESTO KOJE MU PRIPADA: "Pokazuješ nervozu i strah, autoprojekcija je čudo"!
Slušaj vest
Novinarka Gordana Uzelac u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks postavila na mesto Slobodana Georgieva, jednog od urednika programa Dragana Šolaka.
Naime, Georgiev je u svojoj objavi na "Iksu" naveo niz neistina i prozivki na račun predsednika Srbije, a ubrzo mu stigao i odgovor Gordane Uzelac.
- Ni sam ne veruješ u gluposti koje izgovaraš, ali je dobro da pokazuješ svoju nervozu i strah. Autoprojekcija je čudo - navela je Gordana Uzelac.
Kurir Politika
Reaguj
Komentariši