FIlip Vuković biće postavljen za počasnog konzula
odluka vlade
SRBIJA OTVARA KONZULAT U JEDNOJ OD NAJBOGATIJIH EVROPSKIH DRŽAVA: Od sada konzularno predstavništvo naše države i u Luksemburgu
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Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju konzulata Srbije u Luksemburgu, objavljeno je u Službenom glasniku.
Kako je navedeno, ministarstvo spoljnih poslova preduzeće potrebne mere za sprovođenje ove odluke. Vlada Srbije donela je i rešenje o postavljanju Vuković Filipa za počasnog konzula Srbije u Luksemburgu.
Odluku i rešenje potpisao je premijer Đuro Maacut.
Kurir Politika
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