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Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju konzulata Srbije u Luksemburgu, objavljeno je u Službenom glasniku.

Kako je navedeno, ministarstvo spoljnih poslova preduzeće potrebne mere za sprovođenje ove odluke. Vlada Srbije donela je i rešenje o postavljanju Vuković Filipa za počasnog konzula Srbije u Luksemburgu.

Odluku i rešenje potpisao je premijer Đuro Maacut.

Kurir Politika

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