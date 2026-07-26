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Sudija Višeg Ksenija Marić suda u Beogradu, koja je u žižu javnosti dospela nakon skandalozne odluke da oslobađa pojedince koji su napadali policiju tokom blokada, sudeći po fotografijama koje objavljuje, otputovala je na egzotično letovanje.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

Marić je sa partnerom otputovala na egzotično letovanje na Havaje, gde prema objavama, obilaze više havajskih ostrva.

Inače, poznato je da je reč o destinaciji za koju je potrebno izdvojiti značajna finansijska sredstva.

Međutim, ni to ne bi bilo sporno da u suprotnom ne postoji narativ koji dolazi iz blokaderskih krugova da se u Srbiji loše živi, što po svemu sudeći nije tako predstavljeno.

Istovremeno, u javnosti se često mogu čuti tvrdnje blokadera da se u Srbiji teško živi i da su ekonomske prilike loše.

Ali fotografije sa luksuznog putovanja upravo otvaraju pitanje - kako se takve poruke o lošem životu u Srbiji uklapaju sa načinom života pojedinaca koji se dovode u vezu sa blokaderskim krugovima?