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Sudija Višeg Ksenija Marić suda u Beogradu, koja je u žižu javnosti dospela nakon skandalozne odluke da oslobađa pojedince koji su napadali policiju tokom blokada, sudeći po fotografijama koje objavljuje, otputovala je na egzotično letovanje.

Ksenija Marić Bruno Vekarić Havaji
Foto: Screenshot

Ksenija Marić Bruno Vekarić Havaji
Foto: Screenshot

Marić je sa partnerom otputovala na egzotično letovanje na Havaje, gde prema objavama, obilaze više havajskih ostrva.

Inače, poznato je da je reč o destinaciji za koju je potrebno izdvojiti značajna finansijska sredstva.

Međutim, ni to ne bi bilo sporno da u suprotnom ne postoji narativ koji dolazi iz blokaderskih krugova da se u Srbiji loše živi, što po svemu sudeći nije tako predstavljeno. 

Istovremeno, u javnosti se često mogu čuti tvrdnje blokadera da se u Srbiji teško živi i da su ekonomske prilike loše.

Ali fotografije sa luksuznog putovanja upravo otvaraju pitanje  - kako se takve poruke o lošem životu u Srbiji uklapaju sa načinom života pojedinaca koji se dovode u vezu sa blokaderskim krugovima? 

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Sudija blokaderka Ksenija Marić 