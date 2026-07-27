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Kako se najavljeni parlamentarni izbori bliže, predstavnici blokaderskog pokreta sve češće u javnost plasiraju poruke o „drugačijem načinu borbe“, izbegavajući da građanima ponude konkretan politički program. Posebnu težinu i skrivenu opasnost takve najave dobijaju kada dolaze od Dragana Bjelogrlića, jednog od vodećih lica inicijative Proglas, koji otvoreno govori o "odlučujućem boju“ i "sečenju zla u korenu".

Sagovornici Kurira su saglasni da se, kada takve izjave stižu od nekoga ko je, poput Bjelogrlića, kažnjen zbog fizičkog napada na reditelja Predraga Gagu Antonijevića i iz organizacije na čijoj tribini u nemačkom Ofenbahu je napadnut novinar Zoran Vicelarević, onda se postavlja se pitanje da li je „drugačiji način borbe“ zapravo samo otvaranje vrata za novi talas nasilja i političke nestabilnosti.

Bez plana

Ilija Kajtez, profesor sociologije i stručnjak za bezbednost ističe da su blokaderi svesni da nemaju šanse da na legitiman način dođu na vlast i su njihove izjave, na neki način, medijska priprema za dan posle izbora.

Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost Foto: Kurir Televizija

- Blokaderi nemaju nikakav plan, a svi odgovori koji su potrebni građanima Srbije su antisrpski. Za njih smo genocidan narod, tu je odnos prema Kini, položaj Srba na Kosovu i Metohiji, sankcije Rusiji, Republika Srpska, oni bi da cepaju Srbiju. Cilj im je da predsednika Srbije Aleksandra Vučića ocrne kao inkarnacija čistog zla i u tome su odavno prešli sve granice - kaže Kajtez.

On dodaje da je ovo samo "potpirivanje vatrice" do prevrata koji priželjkuju blokaderi.

- Nemaju dovoljno snage, ali su ušli u borbu u kojoj su počeli da pucaju iz artiljerije dugog dometa. Njihov manir je da postoje dva mišljenja: njihovo i pogrešno. To je monopol elite, njima smeta sve srpsko, udarili su i na Srpsku pravoslavnu crkvu - zaključuje Kajtez.

Pređene crvene linije

Politički analitičar Dejan Lisica ocenjuje da svako približavanje izbornog procesa u Srbiji, umesto da donese ukrštanje političkih programa, ekonomskih vizija i konkretnih rešenja za građane, na površinu iznova iznosi sve oštriju i opasniju retoriku.

1/1 Vidi galeriju Dejan Lisica, politički analitičar Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Izjava Dragana Bjelogrlića da je "vreme da se krene u boj" i da "zlo treba saseći u korenu", prelazi granice uobičajenog političkog govora i zabrinjavajuće podseća na otvoreni poziv na vaninstitucionalne sukobe. Umesto da se javnosti ponude odgovori na ključna društvena pitanja, blokaderi sve manje kriju da im je umesto argumenata glavno sredstvo radikalizacija. Ovakva retorika, nažalost, predstavlja samo nastavak obrasca ponašanja koji smo već imali prilike da vidimo na delu. Javnost još pamti fizički napad Dragana Bjelogrlića na kolegu reditelja Predraga Gagu Antonijevića, kada su umesto argumenata radile pesnice. Da to nije bio izolovan slučaj, potvrdio je i skorošnji incident iz Frankfurta, kada je tokom tribine Proglasa napadnut novinar Zoran Vicelarević samo zato što je postavio pitanje koje organizatorima nije bilo po volji - naglašava Lisica.

On dodaje da tragikomično zvuči da oni, koji se deklarativno zalažu za demokratiju i slobodu medija, u praksi primenjuju fizičko nasilje prema svakome ko misli drugačije.

- Posebno je paradoksalno da pojedinci koji pozivaju na rušenje sistema godinama koriste resurse upravo te iste države! Milionska sredstva koja su dobijena za filmske i televizijske projekte pokazuju da država podržava stvaralaštvo svih umetnika, bez obzira na njihovo političko opredeljenje. Sada se ti isti resursi i stečeni medijski prostor zloupotrebljavaju za urušavanje institucija od kojih se do juče uzimao novac. Demokratske države se ne grade ultimatumima, bojevima i zastrašivanjem novinara. Politički legitimitet se stiče isključivo kroz programe, rad i podršku naroda. Na predstojećim parlamentarnim izborima građani će, kao jedini merodavni sudija, dati svoj jasan odgovor, odbaciće agresiju i sukobe i dati prednost institucijama, stabilnosti i demokratskom poretku - zaključuje Dejan Lisica.