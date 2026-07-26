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Ministar prosvete Dejan Vuk Stankovićosudio je pokušaje politizacije Beogradskog univerziteta i otkrio da je pokrenut vanredni inspekcijski nadzor kako bi se zaštitila zakonitost nakon u promeni Statuta BU, a posebno se osvrnuo na nedavne skandalozne izjave dekanke Fakulteta političkih nauka u Beogradu Maje Kovačević koja je delila studente po političkom osnovu, nazvavši deo akademaca "režimskim"!

- Apsolutno je neprihvatljivo da dekan jednog fakulteta deli studente po političkom osnovu. Mislim da bi žena koja ima akademsko i političko iskustvo, Maja Kovačević, bez obzira šta misli o političkim prilikama ili neprilikama, trebala da vodi računa da studente ne sme da deli, kao ni profesore. Ta politizacija univerziteta, čiji je jedan od predvodnika i ona, mora konačno da stane - poručio je Stanković i dodao:

- Ona je i pokrenula inicijativu za promenu načina na koji se bira kandidat za rektora Beogradskog univerziteta. Na Savetu univerziteta, jedan od šest blokaderskih dekana koji je prikrio Đokićeve namere bila je upravo ona. Oni su na jedan institucionalno i proceduralno problematičan način promenili način kandidovanja rektora, zbog čega smo pokrenuli vanredni inspekcijski nadzor, prikupili činjenice i dokaze i sačinili izveštaj. Inspekcija mora da zaštiti zakonitost u radu i da usmeri tok univerzitetskog života prema pisanim i nepisanim pravilima koja su primerena akademskom životu.

Stanković je upozorio na nesagledive posledice koje guranje politike na fakultete može da ostavi na celokupno društvo i akademsku zajednicu:

- Ova politizacija i podela na studente koji su "režimski" i "nerežimski" jeste put ka tome da napravite front među studentima i da na kraju rasturite kolektiv. Autonomija univerziteta se brani njegovom depolitizacijom, odnosno njegovim strogim odvajanjem politike od univerzitetskog života - rekao je resorni ministar.

Govoreći o rektoru Vladanu Đokiću, Stanković je ogolio njegove stvarne političke ambicije i ukazao na štetu koju zbog toga trpi sam univerzitet.

- Rektor Đokić je, govoreći na balkonu Rektorata, potvrdio da želi da bude politički lider, pa je i prvi na studentskoj listi. Kada se pojavio na balkonu, on se ponašao kao politički lider, a ne kao rektor koji koordinira radom Beogradskog univerziteta i njegovih saveta. Rektor Đokić ne želi partnerske odnose sa državom, koja je osnivač i glavni finansijer univerziteta. Nažalost, imamo puno prilika koje propuštamo samo zato što rektor Đokić hoće da gradi političku karijeru - zaključio je Dejan Vuk Stanković tokom gostovanja na Informer TV.