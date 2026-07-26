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Petković je na svom profilu na društvenoj mreži "x" naveo da su "pripadnici Kurtijeve policije želeli su danas da izazovu novi Gazimestan na proslavi krsne slave u manastiru Svetih Arhangela u Prizrenu".

- Pretresali su čak i majke sa bebama u kolicima, žene i mladiće, a medijima koji su izveštavali bilo je zabranjeno da rade svoj posao. Još jedan primer nove Kurtijeve represije! O najnovijem kršenju ljudskih, verskih i medijskih prava obavestićemo sve međunarodne predstavnike, a srpski narod je - svojim nezapamćenim brojem, jedinstvom i mirnom i dostojanstvenom proslavom krsne slave - poslao najjači odgovor: da su jedinstvo i vera jači od svakog terora - naveo je Petković.

Podsetimo, veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije pretresao je vernike na ulazu u portu manastira Svetih Arhangela, a pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić izjavila je da srpski narod i pored svakodnevnog kršenja verskih i ljudskih prava, na sve to odgovara svojom sabornošću i molitvenim okupljanjem.