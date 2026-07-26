"PRIPADNICI KURTIJEVE POLICIJE HTELI DA IZAZOVU NOVI GAZIMESTAN": Oglasio se Petar Petković o današnjem pretresanju vernika ispred manastira u Prizrenu
Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković oglasio se povodom toga što je tzv. kosovska policija pretresala danas vernike na ulazu u hram kod Prizrena i naveo da je u pitanju još jedna represija lažnog kosovskog premijera Aljbina Kurtija!
Petković je na svom profilu na društvenoj mreži "x" naveo da su "pripadnici Kurtijeve policije želeli su danas da izazovu novi Gazimestan na proslavi krsne slave u manastiru Svetih Arhangela u Prizrenu".
- Pretresali su čak i majke sa bebama u kolicima, žene i mladiće, a medijima koji su izveštavali bilo je zabranjeno da rade svoj posao. Još jedan primer nove Kurtijeve represije! O najnovijem kršenju ljudskih, verskih i medijskih prava obavestićemo sve međunarodne predstavnike, a srpski narod je - svojim nezapamćenim brojem, jedinstvom i mirnom i dostojanstvenom proslavom krsne slave - poslao najjači odgovor: da su jedinstvo i vera jači od svakog terora - naveo je Petković.
Podsetimo, veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije pretresao je vernike na ulazu u portu manastira Svetih Arhangela, a pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić izjavila je da srpski narod i pored svakodnevnog kršenja verskih i ljudskih prava, na sve to odgovara svojom sabornošću i molitvenim okupljanjem.
Kurir Politika