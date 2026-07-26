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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras boravi u poseti Banovom Polju kod Bogatića, gde su građani još od jutarnjih sati počeli pripreme za doček prvog čoveka države. Svaki traktor koji su meštani izvezli u čast predsednika okićen je srpskim trobojkama.

00:17 Banovo polje dočekuje Vučića Izvor: Kurir/Marko Karović

Veliki broj građana okupio se u Bogatiću kako bi dočekao predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Na doček su stigli i traktoristi, kamiondžije, bajkeri i brojni drugi građani.

1/19 Vidi galeriju Vučić u Banovom Polju Foto: Marko Karović

Vučić se obratio okupljenim građanima

- Dobro je što po manjim mestima organizujemo ovakve manifestacije i dobro je da sam došao u Banovo Polje da vidim šta je to što moramo odmah da uradimo. Za 3, 4 dana videćete ovde mašine koje će da nastave da rade, ne samo 800 metara.

- Uradili smo ovamo pola puta do Bogatića, pola nismo, e sad ćeš ti Alempiću to da uradiš. Radili su to radikali Baja Pašić, on vam da jednu cipelu pred kampanju, a kad pobedi da drugu. Nemojte to da radite. Da se uradi do Ravnja put. Završavamo ono što je strateški projekat. Slepčević - Badovinci završavamo uskoro to je velika stvar za Mačvu. Otvoriće se i prema Bijeljini, prebacili smo nedavno RS dodatnih 10 miliona da to mogu da urade. Na povezivanju ta dva dela Srbije radimo na najbolji način. Badovinci, Crna Bara, tamo moramo izvorište da uradimo. Da sve bude urađeno u narednih mesec i po dana.

- Idemo i sa ovim primanjima za penzionere, borce... Ali ćemo posebno sledeći put, to je mali broj ljudi ali da znaju da ih nećemo zaboraviti, to su ljudi koji rade u Centru za socijalni rad, njima ćemo da povećamo plate.

- Možemo da povećamo rad i napredak Srbije. Srbija će nam uvek biti prva briga, a oni koji su nam rušili zemlju, zajedno sa onima spolja koji su ogroman novac uložili u rušenje Srbije moram da kažem jednu stvar: Mi ćemo da se borimo za Srbiju i njen napredak, a oni kažu da su već pobedili i da sigurno pobeđuju, a moja poruka njima je: Nema problema. Ako vi pobedite mi vama iste večeri čestitamo, već u 10 uveče. Svom snagom i svim srcem ćemo da se borimo protiv tih ljudi.

- Za nas utakmica igra do kraja. Ako slučajno mi pobedimo, hoćete vi da pružite ruku i čestitate pobedniku? Znamo da nećete jer vi znate da ćemo da pobedimo.

- Mnogo vam hvala i da ih pobedimo ubedljviije nego ikada! Živela Srbija, do konačne pobede! - zaključio je Vučić.

Foto: screenshot prva tv

Vučić stigao u Bogatić

Predsednik se po dolasku pozdravio sa velikim brojem okupljenih građana.

- Ima mnogo puteva koje moramo da radimo. Do Bogatića je ostalo, 2.800 smo uradili, 2.800 nismo. Ostaje odavde do Ravnja da se uradi 3 kilometra. Ceo deo od noćajskog salaša je užasan, ne zna se šta je gore. To sve da uradimo, važno je da uradimo izvorište u Crnoj Bari, rekonstrukciju Vrtića u Badovincima, kanalizacija, itd... Ali putevi su ljudima najpreči - rekao je Vučić prilikom odgovaranja na pitanja novinara.

Istakao je da je porodica stub srpskog društva.

- Porodica je stub srpskog društva, uvek bila i biće. Oni koji napadaju porodicu, pokazuju da ne razumeju srpsko društvo, srpskog čoveka, da ne razumeju suštinu države. Nekad mi je žao tih ljudi. Teško vam je da to trpite ali meni je njih žao, oni nikad ništa nisu razumeli. Naše je da slušamo narod i razumemo i probamo da reagujemo u skladu sa potrebama naroda. Nema te vlasti kojom će biti ljudi 100 posto zadovoljni, ali ako pokazujete rad i trud, borbu, rad, onda su stvari drugačije.

Foto: screenshot pink tv

O napadima koje trpi njegova porodica, rekao je:

- Trpi. Majku ne zovem da je ne mučim ova dva, tri dana. Kad prođe otići ću da joj odnesem cvet kao zahvalnost za to što je izdržala.

- Oni ne razumeju šta je kad neko veruje u svoje ideje, u to što radi. To je ono što oni nikad nisu razumeli. Oni misle da se neko plaši njihovih zatvora, pretnji, ubijanja, svega. Ja sam 15 godina proveo u opoziciji. Nema šta mi nisu radili i govorili. Ne možete da pobedite svest ljudi koji hoće da se bore. Oni zavise od njihove glave i ideje. Možete da učinite mom telu, ali glavi ništa.

- Čudno je koliko ljudi ne mogu da se izmeste iz prečnika sopstvene pokvarenosti. Ovde su ljudi došli da se provesele da čuju ono što će da se uradi. Jedna stvar je sigurna, došli su pre zbog Baje, nego zbog mene - rekao je Vučić kroz smeh.

- Ljudi se žale na bahatost naših funkcionera ovde u Mačvanskom okrugu. Žale se na puteve, na stvari koje nismo uradili i to ćemo sada da rešimo. Slepčević-Badovinci uskoro otvaramo, stepen završetka 82 posto. A mislim da će Republika Srpska da završi 5 km, imamo problema tu sa prevozom, ali uskoro ćemo i to da otvorimo - kaže Vučić.

"Napadaju me oni koji imaju 0,1 odsto"

- Napadaju me oni koji imaju 0,1 ili 0,2 posto. Oni vode, oni su u ubedljivoj prednosti, 10 posto, mi ćemo da se borimo - kaže Vučić, odgovarajući na pitanje o blokaderima.

Ističe da malo optimizma ima u njemu vezano za NIS.

- Ići ću prvo na udaljenija mesta, kad sam već umorniji da mi ostane ono što je bliže Beogradu - rekao je Vučić govoreći o predstojećoj kampanji.

Kaže da ima pitanje za njih.

- Ako slučajno ne pobedite, ako ne bude tako, je l' oni čestitaju to veče? Ili će biti izbori ne važi ako izgubimo. Samo tražim da pruže protiviniku ruku ako izgube, kao što ću ja da uradim - kaže Vučić i ističe da je narod sit njihovih blokada.