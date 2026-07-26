Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika Miloš Vučević obišao je danas Šajkaš, odakle je poslao snažnu poruku i podsetio na ono najbitnije — da je Srbija jedina otadžbina i svetinja!

- Velika zahvalnost na svemu što ste radili i ovu opštinu titelsku, Šajkaš, bukvalno ste preporodili, probudili. Grešili smo, naravno da smo nešto mogli bolje i brže, naravno da ljudi imaju očekivanja, hoće promene, ali ne tako što će nekome psovati majku, da neko kaže da mu majka nije majka, otac nije otac, brat nije brat. To je nešto najgore. Danas je napadnuta Angelina, sutra će biti neka druga majka. Ovo je slavna slobodarska oblast. Ovaj kraj je dao velikog Svetozara Miletića. Mi vaše porodice nećemo dirati. Ne dira se u porodicu. To ne rade pristojni ljudi, to rade neljudi - naveo je Vučević.

1/9 Vidi galeriju Miloš Vučević u Šajkašu Foto: Printscreen Informer TV

Predsednik SNS naglasio je da blokaderi odgovor moraju dobiti na izborima.

- Mi ćemo njima poslati odgovor u tu nedelju, kada budu zakazani izbori. Vi ćete tada odlučivati hoćete li Vučića za premijera ili Đokića. Izbori nisu šala. Molim vas i vas u Šajkašu, ovom delu Bačke, da oni ne dođu na vlast. Imamo stabilan kurs više od 14 godina, imamo neuporedivo više zaposlenih. Zar treba da im opet damo šansu da se igraju našim životima? Vama da kažem, posebno je opasno ovde se igrati, u Vojvodini. Oni kažu da smo mi ovde posrbili Vojvodinu, da smo uljezi. Vojvodina je Srbija, bila je, jeste i biće - podvukao je Vučević.

01:54 Miloš Vučević u Šajkašu Izvor: Video plus

On je podsetio da su terali srpski narod iz Krajine, a da se sa KiM proteruju svaki dan i dodao:

- Šta je sledeće, Vojvodina? Nema igre oko toga. Napad na jednu majku je napad na svaku majku, na jednog oca je na sve očeve. Unelu su nam zlo. Da ih pobedite svuda, i u Gardinovcima i u Loku, u Šajkašu, Titelu. Idemo da pobedimo! Samo ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje. Živeo Šajkaš, Titel i naša jedina Srbija! Živela Srbija.