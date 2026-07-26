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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, prisustvovao je večeras velikom narodnom veselju u Banovom Polju kod Bogatića, gde je istakao da je porodica stub srpskog društva.

- Porodica je stub srpskog društva, uvek bila i biće. Oni koji napadaju porodicu, pokazuju da ne razumeju srpskog čoveka i suštinu države. Nekad mi je žao tih ljudi, teško vam je da to trpite, ali oni ništa nisu razumeli i nikada neće. Naše je da razumemo, saslušamo i reagujemo u skladu sa potrebom naroda. Nema te vlasti kojom će biti ljudi 100 posto zadovoljni, ali ako pokazujete rad i trud... Majku ne zovem, da je ne mučim ova dva tri dana, a kad prođe ovo, otići ću da joj odnesem cvet što je izdržala - rekao je Vučić.

Vučić u Banovom Polju Foto: Marko Karović

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Kurir.rs

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