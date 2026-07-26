MAŠINE STIŽU ZA 3 DANA, VIŠE NEMA POLA URAĐENIH POSLOVA Vučić iznenadio meštane u Banovom Polju: Uskoro nove investicije, pao dogovor za puteve, škole i vodu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi večeras u Banovom Polju kod Bogatića gde će razgovarati sa narodom, a veliki broj građana već se okupio kako bi dočekao predsednika.
Tom prilikom Vučić je otkrio narodu koje su infrastrukturni projekti planirani za ovaj kraj u budućnosti.
- Dobro je što po selima organizujemo i manjim mestima ovakve manifestacije i dobro je da sam doša ovde da vidimo šta moram oda uradimo odmah. Rekao sam Alimpiću, za 3,4 dana videćete mašine koje će da nastave da rade, ne samo 800 metara... Kako ste smislili uradite 800 metara, a prema Noćaju ništa, uradili smo pola puta prema Bogatiću, a pola nismo. E sad ćete i tih pola, gde vam to padne na pamet? Nemojte to da radite i da se uradi od Ravnja dovde 3 kilometra put. Završavamo ono što je strateški projekat, Slepčević-Badovinci, 82 posto je zavšreno, Kuzmin-Rača za 2 meseca završavamo i otvaramo. Otvoriće se prvih 5 km na granici ka Bjeljini. Sve što se tiče Srema i Mačve i povezivanja čini m ise daradimo najbolji način. U Badovincima moram oda rekonstruišemo školu i dogradimo vrtić.
- Moramo da uradimo izvorište vode u Crnoj Bari za 5 sela, uključujući Sovljak i Glogovac i ovo ćete što sam sve rekao, posebmo za puteve u narednih mesec dana da bude urađeno i sve završeno.
- Ukoliko se nastave sukobi, nije lako vreme. Sve su veći problemi oko nabdevanja naftom, mučimo se oko novca, ali lakše nam je kad vidimo kolika će stopa rasta. To će nam omogućiti povećanje plata i penzija i uskoro ćemo vas o tome obavestiti. Idemo sa primanjima za penzionere i borce i one sa socijalni mstatusom. nećemo zaboraviti ljude koji rade u centrima za socijalni rad, najteži posao rade, njima ćemo mnogi više da povećamo plate.