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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi večeras u Banovom Polju kod Bogatića gde će razgovarati sa narodom, a veliki broj građana već se okupio kako bi dočekao predsednika.

Tom prilikom Vučić je otkrio narodu koje su infrastrukturni projekti planirani za ovaj kraj u budućnosti.

- Dobro je što po selima organizujemo i manjim mestima ovakve manifestacije i dobro je da sam doša ovde da vidimo šta moram oda uradimo odmah. Rekao sam Alimpiću, za 3,4 dana videćete mašine koje će da nastave da rade, ne samo 800 metara... Kako ste smislili uradite 800 metara, a prema Noćaju ništa, uradili smo pola puta prema Bogatiću, a pola nismo. E sad ćete i tih pola, gde vam to padne na pamet? Nemojte to da radite i da se uradi od Ravnja dovde 3 kilometra put. Završavamo ono što je strateški projekat, Slepčević-Badovinci, 82 posto je zavšreno, Kuzmin-Rača za 2 meseca završavamo i otvaramo. Otvoriće se prvih 5 km na granici ka Bjeljini. Sve što se tiče Srema i Mačve i povezivanja čini m ise daradimo najbolji način. U Badovincima moram oda rekonstruišemo školu i dogradimo vrtić.

- Moramo da uradimo izvorište vode u Crnoj Bari za 5 sela, uključujući Sovljak i Glogovac i ovo ćete što sam sve rekao, posebmo za puteve u narednih mesec dana da bude urađeno i sve završeno.