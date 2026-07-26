- A oni koji su nam rušili zemlju, sa onima spolja koji su mnogo novca uložili u rušenje Srbije, moramo da kažemo - mi ćemo da se borimo i imamo samo jednu ideju - Srbiju i njen napredak i borićemo se za Srbiju. A oni kažu da su već pobedili i da pobeđuju, moja poruka njima je nema problema. Ako pobedite, iste večeri vam čestitamo i nikakav problem nemamo. Ali jedino što tražimo od tih, samo jednu sitnicu, mi vam verujemo da pobeđujete, ali ako slučajno mi pobedimo, hoćete li vi ruku da pružite i da čestitate, a videćete da ćute ko zaliveni. Jer znaju da ćemo opet da ih pobedimo. Molim vas da radite i da se borite svakog dana i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada! Sve najbolje vam želim. Živeo Bogatić, Mačva i Srbija, do konačne pobede - zaključio je Vučić.