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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom večerašnjeg boravka u Banovom Polju kod Bogatića govorio o budućim izborima i blokaderima.

- Ovde u Bogatiću su godinu i po dana sprovodili pravi teror nad ljudima koji drugačije misle, upadali u skupštinu, lomili stakla, urušavali na svaki način. Da vam kažem, imam primedbe na aroganciju naših ljudi, promenite ponašanje i pokažite drugo lice prema ljudima - istakao je.

Rekao je da obećava naporan rad, nastavak razvoja i napretka Srbije, posvećenost i Srbiju kao prvu brigu.

- A oni koji su nam rušili zemlju, sa onima spolja koji su mnogo novca uložili u rušenje Srbije, moramo da kažemo - mi ćemo da se borimo i imamo samo jednu ideju - Srbiju i njen napredak i borićemo se za Srbiju. A oni kažu da su već pobedili i da pobeđuju, moja poruka njima je nema problema. Ako pobedite, iste večeri vam čestitamo i nikakav problem nemamo. Ali jedino što tražimo od tih, samo jednu sitnicu, mi vam verujemo da pobeđujete, ali ako slučajno mi pobedimo, hoćete li vi ruku da pružite i da čestitate, a videćete da ćute ko zaliveni. Jer znaju da ćemo opet da ih pobedimo. Molim vas da radite i da se borite svakog dana i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada! Sve najbolje vam želim. Živeo Bogatić, Mačva i Srbija, do konačne pobede - zaključio je Vučić.

Kurir.rs

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