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Po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministadstva unutrašnjih poslova uhapsili su muškarca koji je uputio jezive pretnje smrću predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.

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Uhapšen muškarac zbog pretnji smrću predsedniku Vučiću Izvor: Privatna arhiva

Ovaj muškarac je, kako saznajemo, preko društvenih mreža predsedniku Vučiću zapretio ubistvom odsecanjem glave, tako što se snimao kamerom i mlatio velikim nožem.

Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

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