Ministar finansija Siniša Mali obišao je Mladenovac gde se družio sa građanima i porazgovarao sa 96-godišnjom Milicom Ivanović
Važni susreti
"ČAST MI JE ŠTO SAM UPOZNAO GOSPOĐU MILICU!" Ministar Mali posetio Mladenovac, pa podelio fotografiju sa najstarijom sugrađankom: Njene godine će vas IZNENADITI
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Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali boravio je danas u Mladenovcu sa građanima, gde je imao priliku da upozna jednu posebnu damu!
- Čast mi je što sam danas u Mladenovcu imao priliku da upoznam i porazgovaram sa gospođom Milicom Ivanović, koja ima 96 godina.
Puno mudrih stvari sam čuo od baka Milice. Njena životna mudrost, iskustvo i energija podsećaju nas koliko je važno da poštujemo i uvažavamo naše najstarije.
Hvala na toplom razgovoru, osmehu, podršci i poverenju. Ovakvi susreti ostavljaju snažan utisak i daju dodatnu motivaciju da nastavimo još vrednije da radimo za dobrobit svih građana Srbije - naveo je ministar, uz podeljene fotografije.
Kurir.rs
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