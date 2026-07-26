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Po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprava za tehniku, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uhapsili su S.S. (55) iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da je na društvenoj mreži "Facebook" postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Republike.

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Hapšenje muškarac zbog jezivih pretnji Vučiću Izvor: MUP VJT

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.

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Privođenje muškarca zbog pretnji Vučiću Izvor: MUP/VJT

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje.

Monstruozan snimak pretnji predsedniku Vučiću pogledajte klikom ovde.

Kurir.rs

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