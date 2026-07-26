Muškarac iz Kragujevca uhapšen je zbog sumnje da je na društvenoj mreži Facebook objavio pretnje smrću predsedniku Republike. Protiv njega je podneta krivična prijava za ugrožavanje sigurnosti.
Politika
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Po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprava za tehniku, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uhapsili su S.S. (55) iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da je na društvenoj mreži "Facebook" postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Republike.
Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje.
Monstruozan snimak pretnji predsedniku Vučiću pogledajte klikom ovde.
Kurir.rs
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