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"Dragi prijatelji, dobro je što sam došao u Banovo Polje da vidimo šta to odmah moramo ovde da uradimo. I hvala malom Mihajlu na ovom divnom dočeku", objavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu nakon posete ovom kraju.

- Naše je da razumemo i saslušamo narod i da reagujemo u skladu sa njegovim potrebama. Završavamo strateški projekat brze saobraćajnice Slepčević–Badovinci, što je velika stvar za čitavu Mačvu. Napravićemo i školu, vrtić i izvorište vode za pet sela, ali putevi su ljudima najpreči.

- Pred nama nije lako vreme, ali lakše nam je kada znamo da će naša stopa rasta omogućiti povećanje plata i penzija, a sve to zahvaljujući vrednim rukama našeg naroda. Vas molim da radite više nego ikada i da se borite svakoga dana, a mi možemo da obećamo naporan rad i nastavak razvoja Srbije.

"Bićemo posvećeni i Srbija će uvek biti naša prva briga", ističe Vučić i dodaje: