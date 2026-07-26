OVIM NOŽEM JE MANIJAK PRETIO VUČIĆU! Oglasio se MUP o hapšenju muškarca (55) zbog JEZIVIH pretnji predsedniku: Pogledajte šta je pronađeno! (FOTO, VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policijskim službenicima Policijske uprave u Kragujevcu, uhapsili su S.S. (1971) iz okoline Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
Sumnja se da je osumnjičeni sa profila na društvenoj mreži Fejsbuk objavio video-snimak u kojem je, uz pokazivanje noža, uputio direktne pretnje smrću predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku lista "Informer" Draganu J. Vučićeviću.
Pogledajte uznemirujući snimak jezivih pretnji:
Nož kojim je pretio smrću:
Policija je brzom identifikacijom osumnjičenog, preduzimanjem operativnih mera i radnji locirala i uhapsila osumnjičenog, dok je u toku dalje preduzimanje mera i radnji u skladu sa zakonom.
Pogledajte kako je uhapšen:
Osumnjičenom S.S. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs