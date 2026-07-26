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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju na izmaku. 

- Srbija se danas nalazi pred odlukama koje će odrediti mnogo više od narednih nekoliko godina. Pred nama nije običan izbor, već odluka o tome kakvu zemlju želimo da ostavimo našoj deci.

Kako kaže, u vremenima kada su izazovi veliki, najveća snaga jedne države ogleda se u ozbiljnosti sa kojom bira i odlučuje.

- Istorija pamti narode koji su u presudnim trenucima imali mudrosti da gledaju dalje od sutrašnjeg dana i jednog trenutka.

- Zato je naša obaveza da biramo ono što će Srbiju učiniti snažnijom za decenije koje dolaze, da čuvamo stabilnost kao temelj razvoja i da svaka naša odluka bude korak ka novim prilikama, a ne povod za nove podele. Živela Srbija!

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