Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju, naglašavajući važnost odluka koje oblikuju budućnost naše zemlje.
Politika
VUČIĆ NAGLASIO VAŽNOST ODLUKA KOJE OBLIKUJU BUDUĆNOST SRBIJE, PA SUMIRAO RADNU NEDELJU: Najveća snaga države ogleda se u ozbiljnosti sa kojom bira i odlučuje
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju na izmaku.
- Srbija se danas nalazi pred odlukama koje će odrediti mnogo više od narednih nekoliko godina. Pred nama nije običan izbor, već odluka o tome kakvu zemlju želimo da ostavimo našoj deci.
Kako kaže, u vremenima kada su izazovi veliki, najveća snaga jedne države ogleda se u ozbiljnosti sa kojom bira i odlučuje.
- Istorija pamti narode koji su u presudnim trenucima imali mudrosti da gledaju dalje od sutrašnjeg dana i jednog trenutka.
- Zato je naša obaveza da biramo ono što će Srbiju učiniti snažnijom za decenije koje dolaze, da čuvamo stabilnost kao temelj razvoja i da svaka naša odluka bude korak ka novim prilikama, a ne povod za nove podele. Živela Srbija!
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