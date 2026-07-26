Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu snimak sa današnje posete Banovom Polju kod Bogatića i uputio poruku građanima.
Politika
"MI IMAMO IDEJU, IDEJU KOJA JE NEPRESUŠNA" Vučić objavio moćnu poruku nakon posete Bogatiću: Borićemo se do poslednjeg daha za Srbiju (VIDEO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa današnje posete Banovom Polju kod Bogatića na svom Instagram profilu "avucic".
- Borićemo se do poslednjeg daha za Srbiju! Mi imamo ideju, ideju koja je nepresušna, koja je najveća, najlepša i najvažnija na svetu - a to je Srbija i njen napreda - poručio je predsednik Srbije.
Kurir.rs
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