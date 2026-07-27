Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić jutros je izjavila da je uznemirena najnovijim monstruoznim pretnjama predsedniku države Aleksandru Vučiću.

- Uz dužno poštovanje, ja moram da počnem sa stvari koja je mene posebno uznemirila, i ja mislim većinu građana Republike Srbije - to su monstruozne pretnje po život predsednika Aleksandra Vučića, koje smo juče videli od jedne osobe koja, ako se ne varam, ima prebivalište u Kragujevcu i koja je brzom zajedničkom akcijom VJT-a i Ministarstva unutrašnjih poslova odmah identifikovana, locirana i privedena, rekla je Brnabićeva gostujući jutros na RTS.

- Dakle, te pretnje postaju sve monstruoznije. Nažalost, sasvim logično, s obzirom na vrstu i stepen, količinu napada na predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, i dalje mislim da ne pričamo dovoljno o tome, dovoljno ozbiljno i racionalno.

- Ono što me posebno zabrinulo jeste to što je prilikom hapšenja pronađen nož za koji je MUP objavio fotografiju. Taj nož je taj čovek pokazivao na tom snimku, što je dodatno monstruoznije.

- Zato kažem da te pretnje postaju sve više monstruozne, sve manje ljudske. Nema tu nikakve ljudskosti. A onda, verovali ili ne, je tužilac i ja neću pominjati ime da ne bude da ja sa pozicije predsednika Narodne skupštine targetiram bilo koga, ali je važno pomenuti da je tužilac odlučila da ne dozvoli pretres stana prostorija osobe koja je uputila tako monstruozne pretnje i predsedniku Republike Srbije i jednom, i jednom novinaru.

Foto: RTS Printscreen

- Pa se onda pitate: a šta tačno treba da se desi da neki tužilac kaže: da, naravno da treba da pretresete sve. Zato što, da je bilo kome upućena ovakva pretnja, dakle najbližem komšiji, ja mislim da bi bila dužnost i obaveza tužilaštva da odmah naloži pretres. Samo zato što se možda ta tužiteljka ne slaže sa politikom predsednika Aleksandra Vučića, ona svoj posao politizuje i ugrožava, dodatno ugrožava javnu bezbednost. Zato što vi vidite da ta osoba zaista nije baš sama sa sobom, da je potaknuta neverovatnom propagandom protiv predsednika Aleksandra Vučića, dodaje Brnabić.

- Takve oni i traže. Dakle, svi ovi koji pričaju da je on "nepomenik", "nečovek", "vrhunsko zlo", "sotona", i sve što možete da čujete u mejnstrim medijima koji podržavaju blokadere, te poruke su upućene upravo ovakvim ljudima.

- E, taj kada se lati noža ili mačete, ono, više liči na mačetu, preti, pokazuje oružje, kaže da će predsedniku odrubiti glavu, onda vi imate nekog tužioca koji kaže: "Pa nema nikakve potrebe da se pretrese stan".

- I to je ono što je dodatno neshvatljivo u čitavoj ovoj priči, i dovodi nas do tog pitanja: a šta tužilaštvo kao neki samostalni organ može da uradi da se samoreguliše? Da je ova osoba to rekla najbližem komšiji, bilo bi jasno da je neophodan pretres. Ali samo zato što je takvu pretnju uputila predsedniku ove zemlje Aleksandru Vučiću, onda je valjda sve dozvoljeno i nema nikakvu potrebu za pretresom. To je nešto što je mene duboko uznemirilo, mislim da je uznemirilo većinu građana Republike Srbije - zaključila je Brnabić.