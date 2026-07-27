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Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

1/27 Vidi galeriju Sednica Skupštine Srbije 27. jula Foto: Petar Aleksić

Za sednicu je utvrđen dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.

10.10 - Izlaganje poslanika

Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, u svojstvu predlagača, obrazlagao je predlog za glasanje o nepoverenju Vladi.

Miroslav Aleksić Foto: Petar Aleksić

On je iskoristio priliku da napadne premijera i ministre, a zatim je nabrajao primere korupcije u svetu.

Takođe je pretio da će neko morati da odgovara zbog Generalštaba.

10.05 - Počela sednica

Sednici prisustvuje 183 narodnih poslanika i postoje uslovi za rad, saopštila je predsednica Skupštine Ana Brnabić.

- 48. narodnih poslanika od 62. koliko je potpisali zahtev da se raspravlja o poverenju Vladi. Čestitam, pokazali ste još jednom neverovatnu odgovornost - poručila je Ana Brnabić poslanicima opozicije koji su u februaru tražili glasanje o nepoverenju Vladi.

Marinika Tepić je sprečena da prisustvuje sednici, rekla je Ana Brnabić.

Ana Brnabić se oglasila pred sednicu

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je da su male šanse da poslanici izglasaju nepoverenje Vladi na čijem je čelu premijer Đuro Macut pošto opozicija, kako kaže, "nije u stanju da obezbedi ni kvorum".