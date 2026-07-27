U TOKU SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE: Samo jedna tačka dnevnog reda - nepoverenje Vladi Srbije! Opozicija tražila zasedanje, došlo ih samo 48 (VIDEO)
Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".
Za sednicu je utvrđen dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.
10.10 - Izlaganje poslanika
Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, u svojstvu predlagača, obrazlagao je predlog za glasanje o nepoverenju Vladi.
On je iskoristio priliku da napadne premijera i ministre, a zatim je nabrajao primere korupcije u svetu.
Takođe je pretio da će neko morati da odgovara zbog Generalštaba.
10.05 - Počela sednica
Sednici prisustvuje 183 narodnih poslanika i postoje uslovi za rad, saopštila je predsednica Skupštine Ana Brnabić.
- 48. narodnih poslanika od 62. koliko je potpisali zahtev da se raspravlja o poverenju Vladi. Čestitam, pokazali ste još jednom neverovatnu odgovornost - poručila je Ana Brnabić poslanicima opozicije koji su u februaru tražili glasanje o nepoverenju Vladi.
Marinika Tepić je sprečena da prisustvuje sednici, rekla je Ana Brnabić.
Ana Brnabić se oglasila pred sednicu
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je da su male šanse da poslanici izglasaju nepoverenje Vladi na čijem je čelu premijer Đuro Macut pošto opozicija, kako kaže, "nije u stanju da obezbedi ni kvorum".
Poslanici vladajuće većine na današnjoj vanrednoj sednici Skupštine Srbije obezbediće uslove za raspravu o nepoverenju Vladi Srbije, rekla je Brnabić.