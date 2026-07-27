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Srbija je šesti put zaredom dobila preporuku Evropske komisije za otvaranje Klastera 3, ali politički konsenzus svih država članica Evropske unije ponovo je izostao. O tome da li je razlog nedostatak reformi ili politička volja pojedinih članica, kao i kakve su dalje perspektive evropskih integracija Srbije, govorio je ministar za evropske integracije Nemanja Starović gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.

Starović je na početku istakao da nije potpuno tačno da je osam država bilo protiv otvaranja Klastera 3, već da je reč o zemljama koje su imale određene rezerve ili primedbe.

- Ne bih tako decidno govorio o osam država koje su definitivno protiv. Reč je o državama koje su imale određene primedbe ili uzdržanost, ali to ne znači da bi sve odstupile od eventualnog konsenzusa. Imamo dve ili tri države koje su izrazito kritične i koje su pretile vetom, zbog čega nije došlo do konačne odluke - rekao je Starović.

03:28 Ministar Starović za Kurir TV o otvaranju Klastera 3: "Mi smo učinili sve što je bilo do nas" Izvor: Kurir televizija

Ministar je naglasio da je za Srbiju od velikog značaja činjenica da je Evropska komisija po šesti put preporučila otvaranje Klastera 3, ovoga puta vanrednom preporukom.

- To predstavlja veliko priznanje za reformske procese koje Srbija sprovodi. Posebno u poslednjih šest meseci ostvarili smo ozbiljan napredak, a Evropska komisija je jedina institucija koja raspolaže mehanizmima da objektivno proceni da li je neka država ispunila svoje obaveze. Njihova šesta uzastopna preporuka potvrđuje da smo uradili ono što se od nas očekivalo - rekao je Starović.

"Mi smo učinili sve što je bilo do nas"

Ipak, ocenio je da izostanak političkog konsenzusa među državama članicama pokazuje da trenutno ne postoji stvarna politička volja za proširenje Evropske unije.

- Mi smo učinili sve što je bilo do nas, ne samo tehničke uslove koje smo ispunili još pre četiri i po godine, već smo izašli u susret i dodatnim očekivanjima Evropske komisije. Želeli smo da vidimo postoji li stvarna spremnost za proširenje do kraja ove decenije. Nažalost, za sada te političke volje nema, ali nas to neće obeshrabriti. Nastavićemo sa reformama jer su one pre svega u interesu naših građana - poručio je ministar.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o novom modelu postepene integracije kandidata u Evropsku uniju, Starović je rekao da Srbija podržava takav pristup, ali da on ne može biti zamena za punopravno članstvo.

- Među prvim smo državama kandidatima koje su jasno rekle da prihvataju fazno pristupanje Evropskoj uniji. Ukoliko punopravno članstvo nije realno u narednih četiri ili pet godina, zašto ne bismo iskoristili mogućnosti koje postoje na tom putu? To, međutim, ne sme da bude zamena za punopravno članstvo, koje ostaje naš krajnji cilj - rekao je Starović.

On je istakao da bi postepena integracija mogla doneti konkretne koristi građanima i privredi Srbije.

- Ako to znači pristup jedinstvenom evropskom tržištu, mi to podržavamo. Ako znači realan vremenski okvir za ulazak u šengenski prostor i slobodnije kretanje naših građana, apsolutno smo za to. Smatramo da su to realni koraci koji mogu doneti koristi i građanima Srbije i našoj ekonomiji - naglasio je ministar.

Foto: Kurir Televizija

Posebno se osvrnuo na pitanje pristupanja Srbije Šengenu, podsetivši da je i češki premijer ponovo podržao tu ideju.

- Zapadni Balkan je danas praktično potpuno okružen državama članicama Šengena. Srbija je tokom migrantske krize pokazala da je pouzdan partner i deo rešenja, a ne problem. Tehnički uslovi za pristupanje postoje i verujem da će upravo mogućnost ulaska Srbije u šengenski prostor pre punopravnog članstva biti jedna od važnih tema u narednim mesecima - rekao je Starović.

Kako je zaključio, Srbija će nastaviti da sprovodi reforme, radi na povlačenju sredstava iz Plana rasta Evropske unije i koristi svaku priliku za približavanje evropskim integracijama, bez obzira na trenutni izostanak političkog konsenzusa među državama članicama EU.

Kurir.rs