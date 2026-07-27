U međuvremenu su obavljene konsultacije kako bi se postigao konačan dogovor
novi pokušaj
ZAKAZANA NOVA SEDNICA REM: U četvrtak članovi Saveta ponovo biraju predsednika i njegovog zamenika
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Sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika, zakazana je za četvrtak, 30. jul, rekla je danas predsedavajuća Saveta REM Dubravka Valić Nedeljković.
Na konstitutivnoj sednici Saveta REM, održanoj 20. jula, nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika tog tela, a kako je tada rečeno, jednak broj glasova dobili su Miloš Garić i Mileva Malešić, stoga će se izbor predsednika i zamenika nastaviti u četvrtak 30. jula.
U međuvremenu su obavljene konsultacije kako bi se postigao konačan dogovor i kako bi Savet REM mogao da radi u punom kapacitetu.
Početak nove sednice Saveta REM zakazan je za 13 časova u četvrtak.
Kurir Politika
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