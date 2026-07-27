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- Ono što mi imamo pravo da znamo i što izgleda relevantno u slučaju Jasmine Paunović i Bojane Savović jeste da mi imamo pravo da znamo ko finansira naše sudije i tužioce, da li je to neka strana država, strana organizacija ili neka lokalna nevladina organizacija koja propere pare američkih državnih ili britanskih, evropskih... Ne zato da bismo progonili te ljude, već to mora da se zna, to nisu nevažne stavari. A kad bi Amerikanci ili Francuzi bili nezadovoljni sudijom Vrhovnog suda, pa još saznali da ga Kina finansira, da li vi razumete šta bi se tu desilo? Znači, mi u najmanju ruku imamo pravo da znamo sa kim su sudije i tužioci povezani i kako se finansiraju - rekla je dugogodišnja urednica "Politike".

Smajlovićeva se posebno osvrnula na izjave bivše tužiteljke Jasmine Paunović i njenu kampanju dehumanizacije, nazvavši to mržnjom!

- Da se Jasmina Paunović rukovodila etikom, ona ne bi mogla da podnese da neko govori ili očigledne laži ili očigledne optužbe bez dokaza. Ona nema taj refleks da kaže "nemojte tako da govorite preda mnom, vi to ne možete da dokažete, ne želim da slušam ovakve odvratne optužbe". Malo je reći da su izjave Jasmine Paunović kampanja dehumanizacije, to je mržnja, to su lične optužbe i širenje političke mržnje. Vi samo hoćete da podstaknete mržnju protiv nekoga kad kažete: "On nije Srbin, nije sin, nije otac, nije ništa”. To je dehumanizacija, ali je malo reći da je to samo dehumanizacija - rekla je Ljiljana Smajlović.

Bivša tužiteljka Jasmina Paunović je, da podsetimo, u emisiji Dejana Lučića izgovorila niz uvreda na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, kao i na račun ljudi drugih vera i rasa. Takođe je omalovažavala žene i brakove u kojima su bračni partneri članovi SNS. U emisiji je rečeno da "Srbijom vladaju nesrbi", da Vučić sprovodi zamenu stanovništva, a čule su se i bizarne teorije zavere i uvrede poput onih da otac predsednika Vučića nije njegov otac, kao i da Vučićeva deca nisu njegova!