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Zbog pretnji smrću predsedniku Republike SrbijeAleksandru Vučiću juče je u Kragujevcu uhapšen 55-godišnji muškarac S.S. koji je na društvenoj mreži Fejsbuk izrekao seriju javnih i monstruoznih pretnji u kojima je detaljno opisao kako bi izveo svoj bolesni naum.

Naime, muškarac je predsedniku Srbije zapretio ubistvom odsecanjem glave, tako što se snimao kamerom i vitlao velikim nožem.

Tim povodom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policijskim službenicima Policijske uprave u Kragujevcu, uhapsili su S.S. (55) iz okoline Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

1/12 Vidi galeriju Hapšenje Kragujevčanina zbog pretnji smrću predsedniku Vučiću Foto: MUP Printscreen

Osumnjičeni Kragujevčanin je na Fejsbuku objavio jezivi video-snimak u kojem je, uz pokazivanje noža, uputio direktne pretnje smrću ne samo predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću već i glavnom i odgovornom uredniku lista "Informer" Draganu J. Vučićeviću.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova posle čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Uz jezive izgovorene reči, osumnjičeni je na snimku bez ikakve zadrške eksplicitno pokazivao i kako će tačno odseći glavu predsedniku Srbije držeći u rukama nož koji je izgledom više podsećao na manju mačetu?!

Pogledajte uznemirujući snimak jezivih pretnji

01:42 Uhapšen muškarac zbog pretnji smrću predsedniku Vučiću Izvor: Privatna arhiva

Nož kojim je pretio smrću

Foto: Ustupljena fotografija

Policija je brzom identifikacijom osumnjičenog, preduzimanjem operativnih mera i radnji locirala i uhapsila osumnjičenog, dok je u toku dalje preduzimanje mera i radnji u skladu sa zakonom.

Pogledajte kako je uhapšen

01:22 Hapšenje muškarac zbog jezivih pretnji Vučiću Izvor: MUP VJT

Dolazak u policijsku stanicu i privođenje

00:44 Privođenje muškarca zbog pretnji Vučiću Izvor: MUP/VJT

Skandalozan epilog: blokaderska sudija odbila da izda nalog za pretres stana posle monstruoznih pretnji

Posle združene akcije mnogobrojnih odeljenja MUP, uloženog vremena i rada u lociranju i privođenju osumnjičenog koji je predsedniku države pretio odsecanjem glave, nadležna sudija Ksenija Marić nije donela naredbu za pretres njegovog stana.

Prema saznanjima Kurira, blokaderska sudija odbila je da donese tu naredbu na predlog Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu iako su joj uz predlog podneti svi relevantni dokazi i video snimak na kojem ovaj stariji muškarac preko Fejsbuka preti predsedniku Vučiću odsecanjem glave i mlati velikim nožem.

- Na taj način sudija Marić je sprečila eventualni pronalazak drugih relevantnih dokaza protiv osumnjičenog za ovo teško krivično delo, i ozbiljno ugrozila pravičnost postupka - otkriva izvor Kurira.

Brnabić uznemirena odlukom: Prvom komšiji da je pretio, naredio bi se pretres

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić jutros je izjavila da je uznemirena najnovijim monstruoznim pretnjama predsedniku države Aleksandru Vučiću.

- Uz dužno poštovanje, ja moram da počnem sa stvari koja je mene posebno uznemirila, i ja mislim većinu građana Republike Srbije - to su monstruozne pretnje po život predsednika Aleksandra Vučića, koje smo juče videli od jedne osobe koja, ako se ne varam, ima prebivalište u Kragujevcu i koja je brzom zajedničkom akcijom VJT-a i Ministarstva unutrašnjih poslova odmah identifikovana, locirana i privedena, rekla je Brnabićeva gostujući jutros na RTS.

- Dakle, te pretnje postaju sve monstruoznije. Nažalost, sasvim logično, s obzirom na vrstu i stepen, količinu napada na predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu...

- Ono što me posebno zabrinulo jeste to što je prilikom hapšenja pronađen nož za koji je MUP objavio fotografiju. Taj nož je taj čovek pokazivao na tom snimku, što je dodatno monstruoznije.

Foto: RTS Printscreen

- Zato kažem da te pretnje postaju sve više monstruozne, sve manje ljudske. Nema tu nikakve ljudskosti. A onda, verovali ili ne, neću pominjati ime da ne bude da ja sa pozicije predsednika Narodne skupštine targetiram bilo koga, ali je važno pomenuti da je odlučeno da se ne dozvoli pretres stana prostorija osobe koja je uputila tako monstruozne pretnje i predsedniku Republike Srbije i jednom novinaru.

- Pa se onda pitate: a šta tačno treba da se desi da se kaže: da, naravno da treba da pretresete sve. Zato što, da je bilo kome upućena ovakva pretnja, dakle najbližem komšiji, ja mislim da bi bila dužnost i obaveza da se odmah naloži pretres. Samo zato što se možda ta osoba ne slaže sa politikom predsednika Aleksandra Vučića, ona svoj posao politizuje i ugrožava, dodatno ugrožava javnu bezbednost. Zato što vi vidite da ta osoba zaista nije baš sama sa sobom, da je potaknuta neverovatnom propagandom protiv predsednika Aleksandra Vučića, dodaje Brnabić.

- Takve oni i traže. Dakle, svi ovi koji pričaju da je on "nepomenik", "nečovek", "vrhunsko zlo", "sotona", i sve što možete da čujete u mejnstrim medijima koji podržavaju blokadere, te poruke su upućene upravo ovakvim ljudima.

- E, taj kada se lati noža ili mačete, ono, više liči na mačetu, preti, pokazuje oružje, kaže da će predsedniku odrubiti glavu, onda vi imate nekog koji kaže: "Pa nema nikakve potrebe da se pretrese stan".

- I to je ono što je dodatno neshvatljivo u čitavoj ovoj priči... Da je ova osoba to rekla najbližem komšiji, bilo bi jasno da je neophodan pretres. Ali samo zato što je takvu pretnju uputila predsedniku ove zemlje Aleksandru Vučiću, onda je valjda sve dozvoljeno i nema nikakvu potrebu za pretresom. To je nešto što je mene duboko uznemirilo, mislim da je uznemirilo većinu građana Republike Srbije - zaključila je Brnabić.