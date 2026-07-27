- Crna Gora je priznala tzv. Kosovo, postala je član NATO, uvela je sankcije Rusiji, obavezala se da će da šalje vojsku u Ukrajinu, dosledno vodi antisrpsku politiku, za otvaranje klastera Crna Gora je od Andrije Mandića napravila Andreja Plenkovića i opet nije dosta da postane član Evropske unije. Hrvatska je Crnoj Gori stavila vaspitno popravni veto na poglavlje 31. Dokle god u Crnoj Gori bude i tragova srpstva, dokle god se u Crnoj Gori očuva jedinstvena SPC i sve dok se ne izgubi svaka šansa da se 32 posto Srba pita u Crnoj Gori koliko i 4 posto Albanaca, sve do tada Crna Gora neće biti član Evropske unije. Na kraju puta u EU bez prava da odlučujemo čeka nas Hrvatska sa pravom veta. Srbi ako Crnogorcima njje jasno, a šta vama nije jasno - poručio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.