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Naordni poslanik i član Demokratske stranke Srđana Milivojević koja slepo podržava tzv. studente u blokadi, Nebojša Novaković je "mrtav ladan" izjavo da "niko iz inostranstva ne želi da se sastaje sa Vučićem ili slika sa njim", iako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić samo u poslednja tri meseca imao više diplomatskih susreta i međunarodnih uspeha nego verovatno ceo DS od svog postojanja.

Naime, Novaković je izjavio da je "Vučić u velikoj diplomatskoj ofanzivi, tražeći spoljnog partnera".

- Percepcija o njemu se mnogo promenila, nisam siguran da ima mnogo zvaničnika koji su jako sretni da se rukuju ili da se slikaju sa njim - kazao je Novaković koji je očigledno ili potpuno neobavešten ili namerno govori neistinu.

Takođe, Novaković je došao do "genijalnog" zaključka da "pojačavanje komunikacije sa američkom komunikacijom znači da je komunikacija sa Brisleskom administracijom negde zastala i da tu ima ozbiljnih problema".

Podsećamo da je na poslednjem Samitu u Tivtu zabeležen i srdačan prijateljski zagrlja šefice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i Vučića!

Takođe, tokom učešća na samitu u Kijevu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se između ostalih i sa predsednicom Evropske komisije kako bi razgovarali o daljem evropskom putu i unapređenju saradnje sa Evropskom unijom.

Samo u poslednja tri meseca, predsednik Vučić boravio je u zvaničnoj državnoj poseti Kini gde je dobio najviše kinesko državno odlikovanje koje mu je uručio lično predsednik NR Kine SI Đinping, dok je, sa druge strane, predsednik Amerike Donald Tramp dva puta na svojim ličnim nalozima delio intervjue sprskog kolege!

O tome koliko niko ne želi da se sastaje sa šefom srpske države svedoči i to što je nedavno postao prvi srpski predsednik koji je boravio u Parizu gde je iz prvog reda pratio vojnu paradu povodom Dana pada Bastilje, a gde je boravio na lični poziv predsednika Francuske Emanuela Makrona... Naravno, tu su sastanci i sa visokim zvaničnicima EU poput Ursule fon der Lajen i Antoniom Koštom, ali nemački kancelar Fridrih Merc...

23:30 14.07.2026. PREDSEDNIK VUČIĆ U PARIZU NA POZIV MAKRONA! Izvor: Kurur TV