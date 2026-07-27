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Predsednik je u oglašavanju tim povodom prvo prikazao monstruozni video-snimak u kojem mu privedeni muškarac upućuje jezive pretnje smrću.

- Saša Stevanović koji živi u Beloševcu kod Kragujevca, siguran sam nije ovoliko loš i nije ovakav zločinac kakvim je sebe želeo da predstavi. Siguran sam jer ovo što je on izgovorio je plod manipulacije onih koju su hteli da nam podele Srbiju, onih koji su nam delili porodice, onih koji su preko svojih mejnstrim medija i društvenih mreža ogromnim novcem spolja, želeli da razore našu voljenu otadžbinu - rekao je predsednik i dodao:

- On je samo jedan od ljudi koji je podlegao njihovim lažima i neistinama. Ja nisam tužilac ni sudija, i ma koliko ovo bilo odvratno za slušati, pokušaću procesno-pravno da mu pomognem. Mogu, ne zato što sam predsednik, već zato što sam bio meta ovako gnusne pretnje. Reći ću, i to mu svakako pomaže u postupku, da se ne osećam ugroženim - dodao je predsednik i naglasio:

- Ne osećam se ugroženim, zato što sam siguran da se u njemu krije, na kraju krajeva, dobar domaćin i dobar Šumadinac, kog je neko zaveo strašnim lažima i jezivim neistinama. Radujem se tome što će za pola godine ili godinu, ne da kaže 'izvinite predsedniče' već 'izvini Aleksandre' i što će da se raduje novoj obilaznici oko Kragujevca i tome što je Stelantis u Kragujevcu možda najuspešnija fabrika Stelantisa u svetu. Uspeli smo to da uradimo uprkos ogromnoj skepsi, što smo izgradili tržnicu, gradimo puteve, što uskoro počinjemo izgradnju kliničkog centra u Kragujevcu... - rekao je Vučić dodavši da je i lično spreman da mu oprosti i da mu pruži ruku za sve ovo strašno što je rekao.